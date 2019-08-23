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「白鹿」颱風逼近　高雄區農改場籲農友做好防範措施

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▲白鹿颱風逼近，高雄區農改場籲農友做好防範措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲白鹿颱風逼近，高雄區農改場籲農友做好防範措施，其中風雨過後苦瓜易受真菌及細菌病害危害 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「白鹿」即將侵襲台灣，農委會高雄區農業改良場籲請農友密切注意氣象局最新預報資訊，做好防災準備，加強作物植株及設施固定，並確保田間排水通暢，以降低強風及降雨可能帶來的損害；並應注意風雨前後的作物病害防治，以免影響植株健康及作物收成。

高雄場戴順發場長說，颱風常造成農作物倒伏或折損，造成作物葉片、花及果實損傷，及田區浸水等情況，需於風雨來襲前做好防範措施，以降低損失。如香蕉等易倒伏作物，應加強立支柱固定；忌淹水的木瓜及鳳梨田區，應檢查園區排水溝是否需要重新挖深，以確保排水順暢，避免造成植株衰亡或腐爛。

而覆蓋黑網進入催花期蓮霧果園，應隨時注意颱風動態，若果園所在位置即將受強風影響，須預先撤下黑網，待天氣回穩後再重新覆蓋；棗及木瓜簡易網室應加強固定，防範植株及設施設備的損壞；果園如有架設防風網，應確實綁縛穩固。果樹園區於強降雨前或果園浸水後應避免於土表灑施肥料，以免加重衰弱根系的負擔，若有補充肥料需要，宜暫時先以葉面施肥方式補充。

蔬菜園應加強田區排水溝渠的疏通，如已達採收成熟度的各類蔬菜作物應儘快採收，減少災害的損失。水稻進入高屏地區多屆曬田期，須維持排水系統暢通，避免積水情形。花卉應加強設施維護及露地栽培排水。

颱風過後易造成作物傷口，增加病原菌侵染機率。紅龍果果實雨後易出現濕腐病，謝花後應清除花瓣，以降低發病率。番石榴炭疽病、黑星病、瘡痂病、疫病；木瓜根腐病、疫病等，也需加以防範，以降低損失。
 

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關鍵字：颱風,白鹿,高雄區農改場,農作物

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