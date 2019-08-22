瞎編921大地震被壓後「有法力」　婦騙9人消災解厄詐417萬

▲婦人謊稱燒紙金可幫助消災解厄，9人遭騙417萬餘元。圖為示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

自稱九二一大地震後就有法力的黃姓婦人，藉口可代購台中女子監獄較便宜的火化金紙協助消災解厄，林等9人分別花數萬至上百萬不等錢給黃婦，總共417萬多元。事後眾人才發現，婦人與兒子提供火化照片都是同一張。黃婦辯稱雙方應只屬民事糾紛，但台中地院不這麼認為，依詐欺罪判黃婦4年1月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，黃姓婦人多年前對外聲稱自己在九二一大地震時被壓，醒來後就具有法力，2016年5月間，黃婦認識林姓男子得知他岳母重病，佯稱可向台中女監購入低於市價的金紙元寶，送到南投縣地母廟火化消災解厄，「燒越多好得越快」。林誤信，第一次給7萬，岳母卻仍病危住院，他聽從黃婦指示「要加倍」，又花16萬多及12萬多元。

林男介紹下，同年5月至8月，又有黃女等8人聽信黃婦說詞，謊稱他們家人有厄運、身體不健康、嬰靈糾纏等，要買金紙元寶火化，先後交付3萬至158萬不等給黃婦，9人總共給417萬餘元。

黃婦雖有指示兒子在火化金紙元寶前要拍照，提供給委託人，但卻有人眼尖發現，花3萬及花30萬的金紙元寶照片，在小貨車上數量及擺放位置甚至背景竟然都一樣。有人去電詢問台中女監，對方否認有大量出售給黃婦，才知被騙，黃婦事後雖有打算拿出120萬元按比例平分賠償，但被害人氣不過，怒而提告詐欺。

黃婦說，她是向朋友開的金紙店購買，雖然不是跟女監買，但她只有賺差價，雙方應該只有民事糾紛；即使有罪，她也因為患有重度精神疾病住在草屯療養院中，應該從輕發落。

但承審法官則認為「重度精神病患是無法妖言惑眾」，還能謀取不法利益，把正常人耍得團團轉。黃婦被當面戳破謊言，才吐出120萬給被害人按比例平分，難說有悔意，依詐欺罪判4年1月徒刑，其中7個月得易科罰金，可上訴。

黃婦兒子部分因通緝到案，目前另案審理中。

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