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白鹿颱風發陸警！台東、屏東納首波警戒　周六東、南部防豪雨彈開炸

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▲▼白鹿颱風。（圖／翻攝自RAMMB、向日葵8號衛星）

▲白鹿颱風清晨發布海上警報，預計下午14:30發布陸警。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）

記者賴文萱／台北報導

白鹿颱風目前約以每小時25公里速度持續逼近台灣，氣象局14點30分發佈白鹿陸警，台東、屏東及恆春半島納首波警戒。氣象局指出，白鹿在接近台灣前有繼續增強空間，預估會以輕颱上限等級影響台灣，其中東半部、南部地區要嚴防局部大雨或豪雨，尤其山區更要特別注意局部性大豪雨發生。

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隨著颱風接近，氣象局下午發佈陸警，首波警戒區包含台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東地區。氣象局簡正伍婉華表示，下午2點白鹿颱風有再稍微增強，7級風暴風半徑約120公里，預估有7成機率，颱風中心會通過花蓮以南到恆春半島、巴士海峽地區。目前白鹿以每小時25公里的速度持續向西北前進，暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，對東南部海面、巴士海峽及台灣海峽南部構成威脅。

▲▼氣象局發布白鹿陸警。（圖／中央氣象局）

▲氣象局發布白鹿海警，預估颱風中心將掃過恆春一帶。（圖／翻攝中央氣象局）

從下半天起，隨著颱風接近，東半部地區雲量已經開始增多，也會開始出現間歇降雨，晚上到周六清晨，雨勢會逐漸更加明顯。另外，北部、東半部及恆春半島沿海，也要注意會有長浪發生，氣象局預估周六東南部海面會有6-7米長浪出現。

周六是颱風影響台灣最明顯的時間點，根據氣象局降水預報，周六凌晨2點至早上8點，雨勢主要集中花東地區，但也會擴展到北部及高雄、屏東；到了早上8點到下午2點，西半部地區都會有些微下雨，此時，東半部、恆春半島地區雨勢增大，主要降雨熱區則集中在東半部、嘉義以南地區，可能會有大雨或豪雨發生，尤其花東要注意豪雨等級以上降雨。

▲▼(1440)氣象局說明白鹿颱風動向_伍婉華簡正。（圖／記者莊喬迪攝）

▲氣象局簡正伍婉華說明白鹿颱風最新動向。（圖／記者莊喬迪攝）

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關鍵字：白鹿颱風,颱風,氣象局,氣象雲

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