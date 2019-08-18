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休旅車凌晨空地起火！男坐駕駛座「燒成焦屍」　兒淚崩：爸說想去看醫生

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▲▼太平新安街某空地發生火燒車，車上有焦屍。（圖／民眾提供）

▲太平新安街一處空地發生火燒車，休旅車雖撲滅火勢，但駕駛座有一具焦屍。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中太平區驚傳縱火輕生！蔣姓男子疑似欠債、經濟壓力過大，18日凌晨以「看醫生」為由開車外出，家屬事後卻接獲蔣男座車起火燃燒，到場已成焦屍。警方表示，死因與動機有但檢警相驗釐清。

台中市消防局18日凌晨4點9分獲報，太平區新安街36巷一處空地有一輛休旅車起火燃燒，現場「轟」、「轟」數聲巨響驚醒附近睡夢中的住戶。消防隊立刻出動大批人車前往，到場後發現該輛汽車已全面燃燒，立刻拉水線灌救，火勢雖在7分鐘就撲滅，但車上駕駛座上卻有一具男性焦屍。

警方隨即在現場拉起封鎖線，並與消防局火調科及鑑識人員現場採證，並查出死者為61歲蔣姓男子，燃燒面積約5平方公尺，財損初估約70萬。

▲▼太平新安街某空地發生火燒車，車上有焦屍。（圖／民眾提供）

▲▼休旅車內已燒成廢鐵。（圖／民眾提供）

▲▼太平新安街某空地發生火燒車，車上有焦屍。（圖／民眾提供）

死者兒子聞訊到場痛哭失聲並說，父親凌晨先說身體不舒服想去看醫生，怎麼知道不久後就聽到消息說火燒車。

據了解，死者生前疑似有欠下債務，可能因此縱火燒車輕生，死因及動機仍有待調查釐清。

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關鍵字：火警,火災,火燒車,太平,台中

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