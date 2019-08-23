白鹿颱風假放不放！最新風雨預報出爐　首波警戒區台東、屏東都達標

▲白鹿颱風逼近台灣，氣象局預估暴風圈周六上午觸陸。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

輕颱白鹿持續逼近台灣，氣象局已針對屏東、台東2縣市發布陸上颱風警報，至於有沒有機會放颱風假，重要參考指標的風雨預報也出爐。若以目前的風雨預報，屏東、恆春半島、台東及綠島、蘭嶼在24日6時至12時，陣風都可能達10級，有機會達放假標準。但實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

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▲輕颱白鹿風力預報。（圖／中央氣象局）

在風力預測部分，隨著颱風逐漸靠近，首波納入警戒的台東、屏東縣市風力持續增強，自23日18時至24日0時，屏東縣陣風有5-6級、恆春半島陣風7-8級、台東縣陣風7-8級、蘭嶼綠島陣風則為8-9轉10-11級。其中在24日06時至12時，風力更加增強，屏東縣陣風7-8轉9-10級、恆春半島陣風7-9轉10-12級、台東縣陣風7-9轉10-12級、蘭嶼綠島陣風13-15級。

▲輕颱白鹿24小時雨量預測。（圖／中央氣象局）

在24小時雨量預測部分，自23日20時至24日20時，全台山區以花蓮、台東雨勢最顯著，雨量預估有300-500毫米，另外，屏東山區也有200-400毫米，高雄、宜蘭山區則有200-350毫米。

至於平地部分，同樣也以花蓮、台東雨勢最劇烈，預估有300-500毫米，恆春半島也有200-400毫米，蘭嶼綠島有150-300毫米。

▲白鹿陸警發布，屏東、台東納首波警戒區。（圖／記者季相儒攝）

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。風雨預報也會隨最新氣象資料做調整，預定19時00分將再度更新。