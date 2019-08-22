「雙膝十字韌帶斷過」　女警王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳季軍

▲女警王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳道季軍。（圖／第四分局提供）

記者李忠憲／台中報導

台中女警王翊馨日前參加「2019年第18屆世界警察消防運動會」跆拳賽，勇奪第3名，成為台灣之光。雙膝十字韌帶都斷過的她，聊起為何會踏入跆拳界，她笑著說「因為國小暗戀同校男生！」當時並不想將跆拳道當職業，考上警察後卻又能在跆拳道發光發熱，讓她十分開心。

第18屆世界警察消防運動會8月8日至18日在中國大陸四川成都舉行，台灣推出的警消代表隊與世界各國好手角逐下，勇奪4金3銀8銅的好成績。其中，台中市警局第四分局南屯派出所女警王翊馨在跆拳賽事勇奪第3名，但你可能不知道，在練習的成長過程中，她的雙膝十字韌帶都已斷裂開刀過。

▲王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳道季軍。（圖／第四分局提供）

王翊馨2016年通過警察特考，2018年1月才分發到南屯所服務。今年6月，她參加警政署選拔獲得公費資格，代表前往比賽。她21日回到服務的南屯派出所，受到所長周景彬及同仁熱情歡迎。她也大方秀出剛拿到的獎牌，與大家分享喜悅。

談到投入跆拳界，王翊馨笑著說，她當時是暗戀一名國小男同學，才進入跆拳道社，結果對方不久就沒練跆拳，她卻練出興趣，國小縣運都拿冠軍。不過高一參加全國青少年跆拳道錦標賽時，她左膝十字韌帶斷裂，又因急著要回到選手狀態，練習時右膝十字韌帶又斷，高中開刀2次，在教練跟醫生幫忙下，高三獲得全中運第8名才恢復信心。

▲▼王翊馨為國爭光，南屯派出所長周景彬與有榮焉。（圖／第四分局提供）

她也說，即使如此，她國中時就跟父母保證，未來不會將選手、教練當職業。因為自己「喜歡動、不愛坐辦公室」，她從中山醫學大學畢業後選擇報考警察特考班。今年6月剛好看到警政署提供世界警消運動會的資訊，她才決定報名，能獲佳績讓她十分開心。

王翊馨認為，參加比賽最辛苦的就是減重，到參賽前她體重還是無法達到57公斤以下量級，幸好在最後秤重時達到標準，但減重對選手來說，要挨餓還要兼顧體重、體力，真的是很辛苦。

南屯派出所所長周景彬表示，身為她的主管，看同仁能為台灣爭光，他感到非常驕傲，如同看見自己女兒出國比賽奪勝一樣，心情十分激動，也十分以她為榮。

【更多新聞】

►休旅車凌晨空地起火！男坐駕駛座「燒成焦屍」 兒淚崩：爸說想去看醫生

►「狗界8+9」粗暴拆車全被錄！車主看完影片笑了…反應佛到爆

►瞎編921大地震被壓後「有法力」 婦騙9人消災解厄詐417萬