　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「雙膝十字韌帶斷過」　女警王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳季軍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳道季軍。（圖／第四分局提供）

▲女警王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳道季軍。（圖／第四分局提供）

記者李忠憲／台中報導

台中女警王翊馨日前參加「2019年第18屆世界警察消防運動會」跆拳賽，勇奪第3名，成為台灣之光。雙膝十字韌帶都斷過的她，聊起為何會踏入跆拳界，她笑著說「因為國小暗戀同校男生！」當時並不想將跆拳道當職業，考上警察後卻又能在跆拳道發光發熱，讓她十分開心。

第18屆世界警察消防運動會8月8日至18日在中國大陸四川成都舉行，台灣推出的警消代表隊與世界各國好手角逐下，勇奪4金3銀8銅的好成績。其中，台中市警局第四分局南屯派出所女警王翊馨在跆拳賽事勇奪第3名，但你可能不知道，在練習的成長過程中，她的雙膝十字韌帶都已斷裂開刀過。

▲▼王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳道季軍。（圖／第四分局提供）

▲王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳道季軍。（圖／第四分局提供）

王翊馨2016年通過警察特考，2018年1月才分發到南屯所服務。今年6月，她參加警政署選拔獲得公費資格，代表前往比賽。她21日回到服務的南屯派出所，受到所長周景彬及同仁熱情歡迎。她也大方秀出剛拿到的獎牌，與大家分享喜悅。

談到投入跆拳界，王翊馨笑著說，她當時是暗戀一名國小男同學，才進入跆拳道社，結果對方不久就沒練跆拳，她卻練出興趣，國小縣運都拿冠軍。不過高一參加全國青少年跆拳道錦標賽時，她左膝十字韌帶斷裂，又因急著要回到選手狀態，練習時右膝十字韌帶又斷，高中開刀2次，在教練跟醫生幫忙下，高三獲得全中運第8名才恢復信心。

▲▼王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳道季軍。（圖／第四分局提供）

▲▼王翊馨為國爭光，南屯派出所長周景彬與有榮焉。（圖／第四分局提供）

▲▼王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳道季軍。（圖／第四分局提供）

她也說，即使如此，她國中時就跟父母保證，未來不會將選手、教練當職業。因為自己「喜歡動、不愛坐辦公室」，她從中山醫學大學畢業後選擇報考警察特考班。今年6月剛好看到警政署提供世界警消運動會的資訊，她才決定報名，能獲佳績讓她十分開心。

王翊馨認為，參加比賽最辛苦的就是減重，到參賽前她體重還是無法達到57公斤以下量級，幸好在最後秤重時達到標準，但減重對選手來說，要挨餓還要兼顧體重、體力，真的是很辛苦。

南屯派出所所長周景彬表示，身為她的主管，看同仁能為台灣爭光，他感到非常驕傲，如同看見自己女兒出國比賽奪勝一樣，心情十分激動，也十分以她為榮。

【更多新聞】

休旅車凌晨空地起火！男坐駕駛座「燒成焦屍」　兒淚崩：爸說想去看醫生

「狗界8+9」粗暴拆車全被錄！車主看完影片笑了…反應佛到爆

瞎編921大地震被壓後「有法力」　婦騙9人消災解厄詐417萬

ET快訊
28歲辣媽整型遭戳成蜂窩　遺體「七孔流血」夫認屍崩潰
白鹿路徑南修！最快明清晨發海警　「侵台或擦邊球」要看2大關鍵

關鍵字：跆拳道,女警,南屯派出所,第四分局,警消運動會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林地檢署法拍！「變形金剛」曳引車117萬賣出　檢察官：終於交差了

內湖30黑衣人包圍公司！喬600萬債務　警網強勢喝令蹲下全帶回

女員工右手掌捲入絞肉機「粉碎性骨折」　京站鬆餅名店回應了

凌晨4點「碰」一聲！24歲男開車猛撞分隔島...陣陣白煙飄出　他下車超錯愕

徹夜照顧生病老父！男恍神「飛牛牧場前撞電桿」　雙腳夾住受困

「雙膝十字韌帶斷過」　女警王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳季軍

「台灣第一家」黑心椒鹽竄全台3千攤鹹酥雞　判刑定讞

只有電腦桌乾淨！屏東爸家中堆「恐怖山丘」　女嬰夜躺垃圾堆旁睡

卡哇伊櫻花妹逛九份　下山手機掉小黃快哭了...警方搞定

男撞死婦人肇逃挨告　副駕駛座女子「酒醉昏睡」不起訴

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

雲林地檢署法拍！「變形金剛」曳引車117萬賣出　檢察官：終於交差了

內湖30黑衣人包圍公司！喬600萬債務　警網強勢喝令蹲下全帶回

女員工右手掌捲入絞肉機「粉碎性骨折」　京站鬆餅名店回應了

凌晨4點「碰」一聲！24歲男開車猛撞分隔島...陣陣白煙飄出　他下車超錯愕

徹夜照顧生病老父！男恍神「飛牛牧場前撞電桿」　雙腳夾住受困

「雙膝十字韌帶斷過」　女警王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳季軍

「台灣第一家」黑心椒鹽竄全台3千攤鹹酥雞　判刑定讞

只有電腦桌乾淨！屏東爸家中堆「恐怖山丘」　女嬰夜躺垃圾堆旁睡

卡哇伊櫻花妹逛九份　下山手機掉小黃快哭了...警方搞定

男撞死婦人肇逃挨告　副駕駛座女子「酒醉昏睡」不起訴

樂迷嗨起來！2019搖滾台中9月登場　集66組國內外樂團輪番唱

淡海輕軌2024開進淡水老街　汽車列車混合通行

Audi創世代豪華陣容齊發　旗艦A8、A6 Avant、A7 Sportback上市！

日職／火腿不想被橫掃最後一名　王柏融6棒左外野戰西武

2021年完工！全台最美圖書館在桃園　由東京奧運場館團隊打造

雲林地檢署法拍！「變形金剛」曳引車117萬賣出　檢察官：終於交差了

小米推升級版Pro空氣清淨機　售價7000元有找

【蜘蛛人退出MCU】《猛毒2》有望重返R級！索尼「嚐到甜頭」爆關鍵變數

南投松柏嶺空中電纜被獼猴當遊樂場　狂嗑火龍果「居民超哀怨」

內湖30黑衣人包圍公司！喬600萬債務　警網強勢喝令蹲下全帶回

社會熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

他進摩鐵舉槍自戕　女友衝進摩鐵..

即／京站女員工「右手掌捲入絞肉..

判賠50萬！色影師性侵I罩杯女..

電動車撞凹百萬賓士　車主：免賠

色男搭訕2次「騙女藝人回家」猥..

獨／超跑富少賠償　亡者家屬親筆..

上班族被烏龍警當毒梟開轟3槍

獨／女子車禍遇到愛　東港夯警回..

老婆罹癌　兒爆料父與小三同遊清..

台中三寶嬤闖紅燈！慘害廂型車甩..

悄悄進入前女友家…看她只穿內褲..

董娘帶兒女抓姦打閨蜜　全家起訴

小孩裸頭站踏板迎風！媽騎車還滑..

更多熱門

相關新聞

世界盃品勢賽　中華隊自費參賽

2019年世界盃跆拳道品勢暨對打團體賽，22日起在中國無錫舉行，品勢世界盃為首屆舉辦，中華隊由去年品勢世錦賽奪牌選手自費選擇參賽，對打則因剛結束亞洲公開賽，跳過此站賽事。

年輕女國小操場險遭性侵！女警攀牆狂追爆氣逮惡狼

漂亮寶貝女警再出發！晨騎陽明山會車友

亞洲跆拳公開賽　中華隊4金

正妹警憑手機桌布找到失主　澳洲男驚嘆

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車　上班族氣炸了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面