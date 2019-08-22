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聯準會憂「貿易戰不確定性」：將持續帶來全球經濟逆風

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▲▼美聯準會宣布降息，紐約證交所交易員透過電視觀看鮑爾主持記者會。（圖／路透）

▲聯準會宣布降息，紐約證交所交易員透過電視觀看鮑爾主持記者會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國聯準會（Fed）於21日公布聯邦公開市場委員會會議紀錄，透露實施降息政策的3大原因，包括防範經濟成長放緩、風險管理考量以及通貨膨脹率過低，其中特別指出，貿易戰帶來的不確定性，可能持續維持這場全球性的經濟逆風（Headwind）。

根據會議紀錄，官員們考量到經濟成長放緩的明顯跡象、通貨膨脹率過於低迷，以及貿易戰帶來的不確定性，因此相信降息政策「從風險管理角度看來，是較為謹慎的步驟」。聯準會擔憂，企業投資放緩以及全球經濟逆風，將會影響到日本、歐洲與其他區域。

會議記錄也提到，兩名官員認為基準政策利率原應下調0.5％，「採取更強力的動作，更能夠好好應付過去幾年居高不下的通貨膨脹率。」但是另外一方官員認為，經過春天的經濟疲軟以後，情況將會開始好轉，根本不應該降息。

▲▼ 美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／達志影像／美聯社）

聯準會主席鮑爾（Jay Powell）於7月31日宣布，以8票贊成、2票反對通過政策，將基準政策利率下調0.25％，並把此舉定義成「中期調整（Mid-Cycle Adjustment）」的政策。根據了解，投資者普遍希望升息，但是聯準會目前還沒有透露進一步的利率政策。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普堅稱貿易戰沒有拖累美國經濟。（圖／路透）

綜合外媒報導，自從降息以後，美國市場動盪，道瓊指數上周暴跌800點，美國公債的殖利率曲線倒掛，股票暴跌，引起投資者擔憂經濟衰退。川普對此表示，美方在貿易戰中占上風，原本可以輕鬆獲利，卻因為聯準會降息太慢，被扯後腿。

《彭博社》指出，川普的貿易戰政策的不確定性，正在影響全球經濟成長，聯準會主席則在試圖維持美國打破紀錄的經濟成長。

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