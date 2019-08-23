影／長髮少女離奇失蹤…十幾天後成「廢井女屍」！媽一聽兇嫌名字崩潰大哭

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省咸陽市乾縣一位12歲女孩毛毛半個月前在自己家門口離奇失蹤，至今仍沒有被找到，急壞了家裡人。因為失蹤當天她腳上僅穿一雙拖鞋，根本沒帶錢，家人認為不可能是離家出走。噩耗21日下午傳來，女孩的遺體在所住村的一口廢井中找到。

據《紅星新聞》報導，毛毛4歲的時候媽媽再婚，跟隨媽媽和現在的繼父在一起在此地生活。乾縣公安局政治處李姓工作人員22日確認，毛毛的繼父有重大嫌疑，已被警方控制，「正在進一步偵辦案件中，還在確認枯井是不是第一案發現場，之後會及時向社會通報後續情況。」

▲12歲女童在家門口離奇失蹤。（圖／翻攝自《看看新聞》）

另外，據毛毛的家屬透露，毛毛失蹤後，繼父還家人一起多次著急尋找女兒。媽媽知道自己枕邊人就是殺害女兒的兇手後，崩潰大哭，「缺德，把孩子扔井中！連一條生路都不給。」

此前，毛毛的媽媽說，她事發當天（8月9日）和丈夫一早去上班，家裡平時除了毛毛還有兩位60多歲的老人以及毛毛6歲的弟弟，「當天毛毛並沒有跟家人說她去哪兒，事發前幾天也玩得好吃得好，並沒有什麼異常。」

媽媽還曾在女兒失蹤後的一天晚上還接到了一通奇怪電話，「有一個四川瀘州的一個人打電話過來，但完全不說話，就這樣無聲了1分鐘；我在這邊說『你是毛毛嗎，不管你遇到什麼困難你先回來』，但是就是聽不到回答。」她說，隱約還能聽到電話那頭有點聲音，像人在哭泣或抽搐那種聲音，但再打過去對方已經關機了。

▼12歲少女的繼父被警方認定有重大嫌疑。（圖／翻攝自《看看新聞》）