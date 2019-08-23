　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／長髮少女離奇失蹤…十幾天後成「廢井女屍」！媽一聽兇嫌名字崩潰大哭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省咸陽市乾縣一位12歲女孩毛毛半個月前在自己家門口離奇失蹤，至今仍沒有被找到，急壞了家裡人。因為失蹤當天她腳上僅穿一雙拖鞋，根本沒帶錢，家人認為不可能是離家出走。噩耗21日下午傳來，女孩的遺體在所住村的一口廢井中找到。

據《紅星新聞》報導，毛毛4歲的時候媽媽再婚，跟隨媽媽和現在的繼父在一起在此地生活。乾縣公安局政治處李姓工作人員22日確認，毛毛的繼父有重大嫌疑，已被警方控制，「正在進一步偵辦案件中，還在確認枯井是不是第一案發現場，之後會及時向社會通報後續情況。」

▲▼12歲女童在家門口離奇失蹤。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲12歲女童在家門口離奇失蹤。（圖／翻攝自《看看新聞》）

另外，據毛毛的家屬透露，毛毛失蹤後，繼父還家人一起多次著急尋找女兒。媽媽知道自己枕邊人就是殺害女兒的兇手後，崩潰大哭，「缺德，把孩子扔井中！連一條生路都不給。」

此前，毛毛的媽媽說，她事發當天（8月9日）和丈夫一早去上班，家裡平時除了毛毛還有兩位60多歲的老人以及毛毛6歲的弟弟，「當天毛毛並沒有跟家人說她去哪兒，事發前幾天也玩得好吃得好，並沒有什麼異常。」

媽媽還曾在女兒失蹤後的一天晚上還接到了一通奇怪電話，「有一個四川瀘州的一個人打電話過來，但完全不說話，就這樣無聲了1分鐘；我在這邊說『你是毛毛嗎，不管你遇到什麼困難你先回來』，但是就是聽不到回答。」她說，隱約還能聽到電話那頭有點聲音，像人在哭泣或抽搐那種聲音，但再打過去對方已經關機了。

▼12歲少女的繼父被警方認定有重大嫌疑。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲▼12歲女童在家門口離奇失蹤。（圖／翻攝自《看看新聞》）

ET快訊
洗完澡用「除溼機or電風扇」吹乾浴室？網實測：這台才能徹底乾
拜四面佛犯大忌！鐵齒男頭身分離慘死　媽想起9天前早有「恐怖預
影／蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加

關鍵字：毛毛,失蹤,少女,女童,屍體,謀殺

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《我和我的祖國》劇焦1997香港回歸　大陸網友看哭：香港我們永遠在一起

憂政治入校園！　香港教聯會「反對9月發動罷課」：老師需謹守崗位

美售台66架F-16V　陸媒點名制裁這些公司

玻璃窗15樓掉下…5歲女童下秒「爆頭」血染地　媽抱屍體崩潰痛哭

港10所大學學生會：9/2起展開2周「罷課不罷學」行動　催促政府回應5大訴求

時機到了！杜特蒂應習近平邀請月底訪華　將談南海仲裁　

網購1萬元Apple Watch！他一拆箱驚見「4顆OO」傻眼...當場暴怒：臭騙子

影／長髮少女離奇失蹤…十幾天後成「廢井女屍」！媽一聽兇嫌名字崩潰大哭

影／凌晨2點聽見詭聲！獨居女往床下一看…陌生男瞬間與她對眼「開始咧嘴笑」

華聞快遞／7月份海南旅遊消費價格指數環比上漲8.56%

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

《我和我的祖國》劇焦1997香港回歸　大陸網友看哭：香港我們永遠在一起

憂政治入校園！　香港教聯會「反對9月發動罷課」：老師需謹守崗位

美售台66架F-16V　陸媒點名制裁這些公司

玻璃窗15樓掉下…5歲女童下秒「爆頭」血染地　媽抱屍體崩潰痛哭

港10所大學學生會：9/2起展開2周「罷課不罷學」行動　催促政府回應5大訴求

時機到了！杜特蒂應習近平邀請月底訪華　將談南海仲裁　

網購1萬元Apple Watch！他一拆箱驚見「4顆OO」傻眼...當場暴怒：臭騙子

影／長髮少女離奇失蹤…十幾天後成「廢井女屍」！媽一聽兇嫌名字崩潰大哭

影／凌晨2點聽見詭聲！獨居女往床下一看…陌生男瞬間與她對眼「開始咧嘴笑」

華聞快遞／7月份海南旅遊消費價格指數環比上漲8.56%

「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…9張圖一次看懂

中職／羅力對決羅里奇　運彩看好悍將

燦笑嬰兒照撞臉「火腿煎蛋飯」！　24萬網友笑噴：看起來很美味

U18世界盃／美國火球男壓境　10大高中新秀有7人來台

白鹿颱風來襲　羅東林管處自然步道8/23日中午封閉

公車一班班經過但他淋雨一直走　渾身濕透發抖喃喃「想回家」

白鹿颱風到蚵農「剉咧等」　怕大浪沖光光緊急出海採收

鼓勵全美語授課！北市自編4本雙語課本　8/30開學就可使用

私菸無限量團購關鍵曝光！華航副總邱彰信「開VVIP大門」：買多少都可以

日本議員行程早安排「韓國瑜遲到25分」　網友嘆：臉丟到國外

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

大陸熱門新聞

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成..

學長約開房！傻妹失身後崩潰吞藥

5歲男童坐上SUV「帶3歲妹找..

鄭文傑嫖妓被捕　沒通報是個人請..

男友要「制服play」卻拿出尼..

2原因曝光！28歲女整形慘死手..

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

港警車頭燈太亮　辣模po照反擊

旅遊中被4男搭訕…2女被綁走淪..

凌晨2點聽見詭聲！女孩往床下一..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

即／香港示威者　深夜聚集葵芳站

12歲長髮少女慘遭殺害「沉屍廢..

更多熱門

相關新聞

5歲女童被玻璃窗「高空爆頭」慘死

高空墜物再奪一命！海南省海口市一位5歲女童當時正和媽媽在社區花園玩耍，下秒被一塊高處墜落的玻璃窗砸中，當場爆頭慘死，鮮血染地。媽媽在一旁目睹女兒慘死全過程，當場崩潰，抱著孩子的屍體坐在石凳上悲泣痛哭。

大馬幼女求歡：做一次不會懷孕　

3比特犬圍攻9歲女　父目睹她慘遭咬斷頸

少女遭囚禁案曝光　少女心情未受影響

港男深圳入關失蹤　陸外交部：違反治安法被行政拘留15天

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南偏

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

第12號颱風楊柳將生成！預估時間曝光

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加油」

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪雨

麻衣兒子不是王永慶轉世？通靈大師揭真身

白鹿路徑歪了！恐登陸1天穿南台

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

「石虎列車」美女設計師直播　坦承「圖是買的」

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面