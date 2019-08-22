　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國「MQ-9死神無人機」傳遭葉門叛軍擊落　2個月第2起

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼MQ-9「死神」無人偵察機（MQ-9 Reaper）（圖／達志影像／美聯社）

▲美國一架MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）傳遭葉門叛軍擊落。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

葉門叛軍胡賽運動（Houthi Movement）發言人21日宣布，防空武力20日晚間在扎瑪爾省（Dhamar）上空擊落一架美國無人機。美國中央司令部迅速發出聲明，確認遭遇攻擊的是「MQ-9死神無人機」，其餘細節則還在調查當中。根據了解，伊朗長期支持胡賽叛軍，6月才協助擊落另外一架飛機，此舉無疑加劇與美國的緊張情勢。

綜合外媒報導，胡賽運動透過電視台Al-Masirah電視台釋出消息，稱部隊防空武力在首都沙那（Sana）東南方的扎瑪爾省上空，擊落一架美籍飛行器。

▲▼美軍MQ-9無人機。死神無人機,收割者無人機,掠奪者無人機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲美軍MQ-9無人機，又稱收割者無人機、掠奪者無人機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

美國中央司令部聲明，「我們注意到，報導宣稱一架美國MQ-9飛機在葉門上空遭到擊落。我們目前沒有獲悉任何進一步的資訊。」陸軍中尉布朗上校（Earl Brown）則說表示，無人機在「獲得授權的天空領域」執行任務，「我們已經表達得很清楚，伊朗的挑釁，以及對於叛軍和代理人的支持，例如他們支持胡賽叛軍的行為，對於本國盟友以及該地區的穩定具有嚴重威脅。」

葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi，又稱「胡賽武裝」）乘坐巡邏的卡車在沙那聚會。（圖／達志影像／美聯社）

▲葉門什葉派叛軍胡賽運動乘坐巡邏的卡車在沙那聚會。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，美軍有時候會針對葉門的蓋德組織分支出動無人機或發動空襲，一名官員認為胡賽叛軍可能使用了面對空導彈（Surface-To-Air Missile），但也有官員認為，目前要判斷誰必須為此負責，言之過早。

根據了解，美國軍方6月也表示，胡賽叛軍在伊朗的協助之下，擊落一架美籍無人機。

【相關圖文報導】

葉門分離武裝部隊占領亞丁「控制總統府」　政府定調政變

內戰4年阻斷父親上班路線　2歲兒「瘦到只剩骨頭」有水喝都是奢望
 

ET快訊
28歲辣媽整型遭戳成蜂窩　遺體「七孔流血」夫認屍崩潰
白鹿路徑南修！最快明清晨發海警　「侵台或擦邊球」要看2大關鍵

關鍵字：中東,葉門,美國,無人機

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

84歲翁晾衣失足　她目睹老伴「墜10樓扭曲慘死」心臟病發亡

聯準會憂「貿易戰不確定性」：將持續帶來全球經濟逆風

妙齡女中埋伏！　被7淫村村民撲倒擄走「下藥輪姦10天」成性囚

淫亂富商女密友「開性奴養成班」　手把手教少女如何口Ｘ

川普G7前夕喊話「支持俄羅斯重返峰會」　馬克宏也贊成　

義總理請辭…批極右派「不負責任」　總統急召政黨協商挽救瓦解政府

74歲翁切掉網友蛋蛋…珍藏床邊粉紅罐　自爆：我的也沒了

主人腦癌逝…2歲法鬥突「脊椎碎裂」　15分鐘後與爸爸天堂相聚

天主樞機主教「教堂內性侵13歲男童」　堅稱清白…上訴駁回關6年

憂貿易戰衝擊！　美國72％學者預估：2021年起經濟衰退

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

奇葩口味披薩一開只見「6條棒狀物」　老闆得意：是大家最愛的部分

你床頭那什麼！她興奮和老媽分享新裝潢　意外發現「激戰升天小物」也入鏡

網購3D列印機附贈小熊軟糖？　廠商說明書「要這樣用」他看完笑翻

50天紀錄無所遁形！日綜藝揭密iPhone神招　一秒查男友「最常去、待多久」地點

強生要求重談協議…否則硬脫歐到底　梅克爾釋善意：30天也能有結果

高溫54度！2歲童「遭親戚鎖車內」8hrs　悲痛爸控：你們殺了我女兒

泰國新法實施：在家抽菸視同「家暴」　同住者可申訴

她釣魚拉起都市傳說生物　怒張「2張地獄血口」掙扎…當場嚇到放生！

半夜跑到姊姊床上找她玩　2歲童慘從5公尺高窗戶直墜「石頭露台」

美國北韓對話停滯　南韓官員會美特使後樂觀預告：很快會重啟

裙子一掀全瘀青　王彩樺用命演出30年未變：不然怎對得起觀眾

入列「實體清單」照樣增長　華為4連霸陸民營企業500強

財訊／從一場充滿肅殺氣氛的股東會開始　百億美福飯店爭權幕後

友達「超大尺寸8K HDR電視」　力拚驚豔智慧顯示展

相機撞上數位編輯，甜甜的視覺糖果一口接一口

陸禁漁期結束等不及撈過界　清出9.5公斤豬肉...海巡如臨大敵

終於可以帶毛孩逛IKEA啦！　敦北店、新店店第一波開放

周冬雨曬舊照笑問「哪張是5年前」　一句話神回網笑翻：妳這機靈鬼！

凌晨4點「碰」一聲！24歲男開車猛撞分隔島...陣陣白煙飄出　他下車超錯愕

300萬彩繪列車「石虎畫成豹」全塗掉　字體侵權將洽購

國際熱門新聞

喜馬拉雅山骷髏湖浮出800具人..

裸女開M字腿「踩法拉利擋風玻璃..

她慘中埋伏　遭7男擄走下藥輪暴..

12歲女遭泳池排水吸住　腦受損..

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

忌妒母愛給弟妹…16歲資優生持..

時速280公里　日本新幹線沒關..

18歲嫩妹上錯UBER　遭3男..

300條大白鯊目擊　美關閉60..

翁墜樓慘死　老伴目睹心臟病發亡

偷拍夢露全裸遺體　底片失蹤至今

以為便秘　女體內藏1898顆膽..

不滿女友藏FB密碼　變態男「拿..

槍手掃射迎新派對　4女大生中彈

更多熱門

相關新聞

金鍊慘斷！好市多1個舉動暖哭他

美式賣場好市多（Costco）無條件退貨的服務，就像兩面刃，養出一批奧客想退就退，不過正當有需求退貨時，貼心小動作也大大提升的忠誠度！一名人夫透露，老婆在台灣買一條金手鍊，回美國後，她不小心扯斷，兩人好奇去當地賣場求助，沒有收據的情況下，竟還可直接退款，讓大批網友讚爆！

台海和平關鍵　倚靠全球國防工業合作

川普的4S 戰略 vs. 習近平的4P戰略

聯準會憂：貿易戰持續經濟逆風

3比特犬圍攻9歲女　父目睹她慘遭咬斷頸

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車　上班族氣炸了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面