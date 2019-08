英首相談脫歐「抬腿放桌」愛麗舍宮當自己家　遭罵翻後真相逆轉

▲強生把腳放在桌子上被外界解讀沒禮貌,其實只是他與馬克宏的玩笑。(圖/路透)



法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)22日於巴黎接見英國新首相強生(Boris Johnson),雙方討論脫歐議題。社群媒體則瘋傳一張照片,可見強生在馬克宏面前把右腳抬到小桌子上,地點就位於愛麗舍宮,這樣的行為引發網友痛批「沒禮貌又傲慢」,不過真相可能沒有那麼嚴肅。

《英國廣播公司》(BBC)報導,強生出訪法國,與馬克宏談話時把腳放在桌子上的舉動,引起許多負面評論。有英國網友就留言,「想像看看,如果一名國外首相在白金漢宮這麼做,英國小報會有多大的憤怒。」也有法國網友感嘆,「我想知道女王怎麼想的。」

然而,現場的影片顯示,在強生抬起右腳前,馬克宏似乎在暗示眼前的桌子可以用於腳凳,雙方交談的氣氛非常和諧。《天空新聞台》(Sky News)政治記者雷納(Tom Rayner)也認為,這是有著良好幽默感的一場交流。

