妙齡女中埋伏！　被7淫村村民撲倒擄走「下藥輪姦10天」成性囚

▲印度30歲女子被擄走輪暴。（圖／示意圖／123RF）

記者吳美依／綜合外電報導

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan State）於19日傳出震驚社會的性侵事件，一名30歲女子稱，被丘魯（Churu）地區的7名男性綁架，囚禁在小房間裡長達10天，期間反覆被下藥、輪暴。當地警員表示，非常重視這一起案件，因為受害者指控的村莊早就已經「惡名昭彰」，但是目前還沒有逮捕任何一名嫌犯。

根據《印度時報》，30歲女子表示，本月上旬時，被另一名女性引誘到指定地點，沒想到中了埋伏，被7名男子當場撲倒擄走。她說，由於被下藥迷昏，無力反抗也無法脫逃，遭到村民們輪流強姦洩慾，時間長達10天，直到19日終於勇敢站出來報案。

▲30歲女子被輪暴10天，慘成性囚。（圖／示意圖／123RF）

哈努芒格阿爾（Hanumangarh）駐地官員（Station House Office）表示，「受害者已經明確指出7名村民的姓名，可是我們目前還沒有逮捕任何人，因為還沒有確認她的指控是否屬實。」他也提到，不排除血仇或者私人恩怨的報復動機，由於這個村子發生性暴力的紀錄前科累累，所以將會「透過各種角度展開調查。」

《每日郵報》指出，印度是世界上性暴力發生率最高的國家。《今日印度》報導，拉賈斯坦邦19日才傳出另一起強暴案件，一名私立醫院的護理師被4名同事下藥、輪姦，加害者當中還包括院內的醫生。嫌犯把性侵過程拍攝下來，在過去2年中反覆勒索受害者。

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