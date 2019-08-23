郭台銘變「少年」了！「皮膚緊緻+頭髮烏黑」...帥出新高度

▲出席郭王柯三人會，郭台銘頭髮變黑、皮膚回春，與6年前相比年輕至少10歲。（左為本刊資料照，右為東方IC）

圖文／鏡週刊

「郭王柯」三人同框出席823炮戰活動，國民黨初選後就鮮少公開露面的鴻海集團創辦人郭台銘，一下保母車立刻成為各界焦點，不僅頭髮烏黑，皮膚更是光滑緊緻，本刊也找出郭董6年前舊照比較，簡直年輕了10歲，看來比起年紀60歲的台北市長柯文哲更「少年」。

台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘及前立法院長王金平選在23日上午首度在《八二三砲戰紀念音樂饗宴》同框，以行動證明郭柯王結盟尚未破局，合影時更相互握手，光一個誰站中間拍照就喬了很久。

從國民黨初選過後，就鮮少出現公開場合的郭董，今天甫下保母車就立刻成為鎂光燈焦點，除了首度與郭王同台之外，更重要的是，今天穿著灰藍西裝搭配同色系點點俏皮領帶的郭董似乎變得「更年輕了。」

再度公開露目的郭台銘，不僅頭髮烏黑，皮膚更是光滑緊緻，本刊也特別找了過去郭董在商場奔波、率領鴻海集團征戰全球的舊照比較，看起來就年輕至少10歲以上。

▲郭董6年前赴日與夏普談判，當時兩鬢白髮明顯。（東方IC）

像是多年前，郭台銘為了併購夏普就曾風塵僕僕的在台日兩地奔波，當時接受媒體訪問時，兩鬢白髮蒼蒼，臉上也有些老人斑。但其實郭台銘自己也曾在股東會上坦承，自己都會在股東會前一天，去剪剪頭髮，修理一下面容。也曾被媒體拍到，到醫美診所雷射去斑，而且手術多達7、8種，要價超過10萬元以上。

▲郭董年輕時穿著工廠服裝，就像不折不扣的工人皇帝。（翻攝自郭台銘臉書）

率領鴻海百萬大軍的郭台銘，從創業開始就是不折不扣的工人皇帝，鮮少注意自己的打拚穿著，直到與前妻過世，陸續與女明星傳出緋聞開始，才開始重視外表與穿著，當時被拍到與女星劉嘉玲出遊時，就穿著亞曼尼（GIORGIO ARMANI）西裝，臉上也做雷射去斑。

▲郭台銘與妻子曾馨瑩訂婚時的照片，根本看不出年齡相差24歲。（東方IC）

而本刊也調出，郭董與妻子曾馨瑩訂婚時的照片，當時他的皮膚也是緊緻光滑，如同少年家一樣，一點都看不出兩人年紀相差24歲。

其實，從參選國民黨初選以來，郭董出席公開場合，就一次比一次看起來「神采奕奕。」就在初選前，本刊赴郭台銘家中專訪他前，幕僚就曾說，「董事長正在化妝。」可見郭董對於面子問題相當重視。



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