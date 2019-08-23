仍與民進黨有私下接觸　柯文哲：正在等蔡英文交「國政考卷」





▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲對2020總統大選的動向備受外界關注，他接受媒體專訪時透露，民進黨在過去這幾個月中，一直有透過私下管道和北市府團隊進行聯繫，現在他還在等著看總統蔡英文交出的國政考卷，作為判斷是否參選總統的重要依據。

柯文哲接受在23日晚間10時播出的壹電視《十點上新聞》節目專訪。雖然柯文哲看似與蔡英文水火不容、視同決裂，但是他卻首度鬆口表示，民進黨內部一直有透過私下管道來跟他接觸，像是民進黨主席卓榮泰就與他的核心幕僚蔡璧如，都維持著緊密聯繫。

柯文哲自爆，民進黨過去幾個月來，一直透過私下管道，跟市府團隊聯繫，但隨著民調起落與政治情勢改變，一下要他參選2020，一下又說不希望他參選，現在他還在等蔡英文交考卷，作為他判斷是否參選總統的重要依據。



柯文哲評估，依照目前的民調消長，如果只剩蔡英文與高雄市長韓國瑜捉對廝殺，「芒果乾」將大勝「發大財」，因為現在全台灣的最大黨是「西瓜黨」，而蔡英文的民調領先程度，已經超過統計誤差值，在這種情況之下，將形成如滾雪球般的效應，且現在韓國瑜已經開始亂了陣腳，加上韓粉太具侵略性，只會越來越扣分，包括台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等黨內本土派，甚至各大企業主與知識藍，都會紛紛不再支持韓國瑜。

儘管如此，柯文哲仍認為，蔡英文現在可以考第一名的原因，並非第一名的成績太好，「而是第二名的韓國瑜，實在考得太爛！」對兩黨總統參選人，柯文哲貶多於褒，但談到婉拒出任韓國瑜新北市競總主委的侯友宜，還是讚譽有加，認為侯友宜不貪污又做事認真誠懇，非常進入狀況，這樣的政治人物風格是他最喜歡的，還坦承自己民調真的輸侯友宜。