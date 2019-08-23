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日月潭9月1日萬人泳渡　馬英九吳敦義也再度參加

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▲南投縣政府23日舉辦日月潭萬人泳渡記者會。（圖／記者白珈陽攝）

▲南投縣政府23日舉辦日月潭萬人泳渡記者會。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

2019日月潭國際萬人泳渡活動將在9月1日盛大登場，今年參加人數共計2萬3428人，除了台灣泳客，來自世界各地共36個國家外籍泳客也將共襄盛會，南投縣府23日1樓大廳舉辦記者會，正式宣布第37屆萬人泳渡活動即將正式展開，前總統馬英九及前副總統吳敦義也再度參與泳渡盛事。

本屆萬人泳渡參加隊伍有1772隊，除台灣遊客，也有來自美國、大陸、馬來西亞、日本、英國、法國、南非、加拿大、匈牙利、德國、義大利、哥倫比亞、荷蘭、菲律賓、韓國、澳門、印尼、澳大利亞、紐西蘭、新加坡、西班牙、瑞典、印度、波蘭、泰國、越南、香港、墨西哥、芬蘭、智利、尼加拉瓜、秘魯、厄瓜多、伊朗、以色列、巴拉圭等36個國家參加，外籍泳客計1742人，大陸泳客計1310人，身障泳士也有118人參加。

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活動當天馬英九與吳敦義將再度出席泳渡活動，而大會會長南投縣長林明溱、教育部體育署長官、日月潭管處洪維新處長等，將於7時30分與明潭國中、國小學生在水社碼頭施放1萬條總統魚（曲腰魚）苗，接著參加8時朝霧碼頭開幕式，並在8時30分鳴槍，為今年日月潭國際萬人泳渡活動正式拉開帷幕。

林明溱自豪地說，日月潭是全國最漂亮的風景區，萬人泳渡迄今已舉辦37年，國人對活動的舉辦都相當熱絡，報名人數也越來越多，成功泳渡日月潭是人生中一個重大的體驗，「身為歷屆來唯一挑戰成功的南投縣長」，他說，這是份榮譽，也是對自我的挑戰，期盼今年萬人泳渡為大家帶來更深刻的人生經驗。

他也說，早年泳渡活動以突破萬人為目標，如今已成為聞名國際的盛事，今年縣府與埔里四季早泳會希望達成「安全第一」、「泳出健康」、「觀光首都」、「閃耀國際」的目標，也歡迎大家泳渡後來趟深度的南投旅遊。

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