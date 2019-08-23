觀察／「郭柯王」最大第三勢力成形藏隱憂　柯營4字形容

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝，下同）

文／記者陳家祥

牽動2020選舉走向的「郭柯王」同框終於在23日登場，三人雖「互動佳、少談話」，但從三人的穿搭、言行互動等可以觀察到，郭柯王三大勢力確實是往結盟方向前進。但三人今天只有同台，沒有多做意見交換、也無任何承諾，柯營坦言，確實仍有感到不確定性，幕僚也用「前進磨合」4字形容三人的關係，但對於合作仍保持樂觀。

郭柯王三人出席活動不但並肩而坐，服裝還巧合是藍、白兩色，大合照時三人還輪流換位子禮讓站中間，展現十足默契，還相互握手。從旁觀察，3人互動良好，已頗有結盟徵兆。

但柯營坦言，確實希望合作能夠順利，但未來三方合作的狀況仍舊有重重關卡需要克服，還有很多不確定性的因素。據了解，郭台銘陣營方面雖然有釋出對選總統「有想法」，但實際的想法到底如何？柯營幕僚持保留態度；此外，郭台銘、甚至是王金平，和國民黨之間關係仍處於「剪不斷理還亂」的狀態，都增添了三方合作的不確定性。

柯文哲的活動致詞時雖是老調重彈，但當中提到「即使我們有不同的過去，但是我們有共同的現在，繼續走向共同的未來」，確實也是郭柯王三人結盟的寫照。因商從政的王金平，打滾政壇超過40年，在立法院呼風喚雨；郭台銘隻手創立鴻海集團，如今已是百萬員工規模的全球代工龍頭，郭的創業故事更是蔚為佳話；柯文哲則在醫學界有執牛耳地位，轉入政壇後話題不斷，人氣旺盛的他還成功擋下藍綠夾殺連任。三人背景懸殊、價值觀各異，如今說要合作，確實需要用很大的力氣磨合。

▲柯文哲、郭台銘、王金平三人互動有默契。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

另有熟悉藍綠運作的幕僚觀察，根據823今天的新聞來看，不論曝光度或是討論效益都不錯，確實也帶動不少話題。至於三人的未來的合作，幕僚用「前進磨合」4個字形容，畢竟天底下沒有一樣的人，就算是雙胞胎也會長得不一樣，郭柯王三方要合作就是要繼續磨合。

幕僚強調，不會對於郭柯王三人的合作感到悲觀，但合作到底成不成仍是機率問題，「現階段都是往三方的合作發展」。至於郭台銘與國民黨間的關係，幕僚直言，要做為一個國家領導人，穩定、可預測是基本的；但幕僚也認為，郭與國民黨間的關係，外界確實很難看得清楚。

現今台灣政治走向極端化，空出了一大塊的中間選民，已是左右選舉勝敗的關鍵。如今郭柯王踏出了合作的第一步，三人背後分別有代表的票源、支持者，未來若再順利整合成功，台灣政壇走入政黨輪替20年後，在藍綠之外最大的「第三勢力」儼然成形，2020年大選勢必話題不斷。