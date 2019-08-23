王家俊／郭台銘的結，解鈴還須繫鈴人





▲韓國瑜（左）、郭台銘（右）有可能成為國民黨雙箭頭。（合成圖／記者李毓康攝、記者季相儒攝）



●王家俊／花蓮人，流浪到台北。2000年進入新聞界，不那麼政治的政治記者，奶爸，業餘攝影及電影愛好者，勞工。嗜黑色幽默。我用喜劇看待政治，悲劇看待自己。



南北朝的泰欽和尚自小悟性過人，終日無所事事，眾人都輕視他。有一天，金陵清涼寺方丈法眼和尚問：「虎項下金鈴，何人解得？」泰欽回說：「繫者解得。」人人刮目相看。鴻海創辦人郭台銘當然是2020總統大選的老虎，在老虎脖子上繫鈴鐺也能解下來的只有國民黨主席吳敦義。

政治一向講究實力原則，郭台銘為何成為各方不容小覷的總統參選人，除了他有資金，可提供國民黨吸引經濟、知識選民的誘因，郭以霸氣、鐵腕打造版圖遍布全球的鴻海帝國，曾被《日本經濟新聞》譽為「現代版成吉思汗」，卻如此忠黨愛國，實屬罕見。

忠黨愛國 何以被逼至獨立參選



2006年10月國民黨因現金資產遭黨產會凍結，黨工薪水發不出來，當時黨主席洪秀柱以個人名義向兩位社會人士借貸9000萬元，其中一位即是郭台銘的母親初永真。想當然耳，這筆錢是郭董借給國民黨的。借出去的錢，都有拿不回來的打算，郭台銘對國民黨的感情，想必不少黨工心有所感，何以被逼到必須脫黨、獨立參選的地步？



今年4月郭台銘有意代表藍營選總統，吳敦義史無前例在中常會親頒榮譽狀給50年黨齡的郭台銘。然而黨中央沒有出示證據，郭是一般或終身黨員，郭台銘明明有黨權爭議，為何一舉取得參選總統的入場券？納入郭參選，被視為吳敦義為了卡住朱立倫，或制衡韓國瑜之舉，也埋下郭台銘炸掉吳敦義的第一道引信。







▲郭台銘報備參選與否，在黨主席吳敦義一念之間。（圖／記者屠惠剛攝）



吳敦義拿郭台銘獨立參選當賭注



這段時間看來，郭台銘就是想選總統，就是對公共事務有難以言喻的熱情，就是有實力對韓國瑜、蔡英文喊價叫陣。郭董的快樂與憂愁，吳敦義為什麼視而不見？當初有通財之義、發給榮譽狀，讓他在中常會登高一呼又置之死地，這是甚麼盤算？新政黨提名或獨立參選人申請連署截止的9月17日，攤牌日迫在眉睫，吳敦義顯然未必看好柯郭王結盟。

即便郭柯王結盟不成，難道吳敦義連郭台銘獨立參選的可能性，也能拿來賭？他為什麼這麼有自信？又算準了韓國瑜的選局，或許無須郭台銘來葬送？馬英九2016年卸任總統後，國民黨失去中央執政權與國會多數，去年底「九合一」選舉國民黨拿下15縣市，批蔡英文政府「死當」，如今死當的政權可以復活，吳敦義與郭台銘的活結，卻給打死了。



國民黨分裂選舉恐提前結束

郭台銘若向社會大眾訴求，以榮譽黨員身分報備參選，或許對選情陷入膠著的韓國瑜，也是一種解套。反之，若郭獨立參選，依照以往歷史，國民黨分裂為郭、韓兩大塊，面對擅長選戰的民進黨，得利的絕對是蔡英文。韓國瑜選上高雄市長後都可毀諾轉身投入大選，擁有龐大實力，不需要國民黨挹注資源的郭台銘何以不能論述他的正當性。郭董絕非紙老虎或一般老虎。

國民黨正視郭台銘的訴求，絕非買保險而已，有可能是反制裂解的唯一解藥。解鈴還須繫鈴人，一切存乎吳敦義一念之間。



▼蔡英文被視為逆轉前陣子低迷的民調。（圖／記者季相儒攝）





