王家俊／郭台銘的結，解鈴還須繫鈴人

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王家俊／吳敦義郭台銘的結，解鈴還須繫鈴人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者李毓康攝、記者季相儒攝）

▲韓國瑜（左）、郭台銘（右）有可能成為國民黨雙箭頭。（合成圖／記者李毓康攝、記者季相儒攝）

▲▼雲論,王家俊。（圖／王家俊提供）●王家俊／花蓮人，流浪到台北。2000年進入新聞界，不那麼政治的政治記者，奶爸，業餘攝影及電影愛好者，勞工。嗜黑色幽默。我用喜劇看待政治，悲劇看待自己。

南北朝的泰欽和尚自小悟性過人，終日無所事事，眾人都輕視他。有一天，金陵清涼寺方丈法眼和尚問：「虎項下金鈴，何人解得？」泰欽回說：「繫者解得。」人人刮目相看。鴻海創辦人郭台銘當然是2020總統大選的老虎，在老虎脖子上繫鈴鐺也能解下來的只有國民黨主席吳敦義。

政治一向講究實力原則，郭台銘為何成為各方不容小覷的總統參選人，除了他有資金，可提供國民黨吸引經濟、知識選民的誘因，郭以霸氣、鐵腕打造版圖遍布全球的鴻海帝國，曾被《日本經濟新聞》譽為「現代版成吉思汗」，卻如此忠黨愛國，實屬罕見。

忠黨愛國　何以被逼至獨立參選

2006年10月國民黨因現金資產遭黨產會凍結，黨工薪水發不出來，當時黨主席洪秀柱以個人名義向兩位社會人士借貸9000萬元，其中一位即是郭台銘的母親初永真。想當然耳，這筆錢是郭董借給國民黨的。借出去的錢，都有拿不回來的打算，郭台銘對國民黨的感情，想必不少黨工心有所感，何以被逼到必須脫黨、獨立參選的地步？

今年4月郭台銘有意代表藍營選總統，吳敦義史無前例在中常會親頒榮譽狀給50年黨齡的郭台銘。然而黨中央沒有出示證據，郭是一般或終身黨員，郭台銘明明有黨權爭議，為何一舉取得參選總統的入場券？納入郭參選，被視為吳敦義為了卡住朱立倫，或制衡韓國瑜之舉，也埋下郭台銘炸掉吳敦義的第一道引信。

▲▼吳敦義主持國民黨中央普渡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘報備參選與否，在黨主席吳敦義一念之間。（圖／記者屠惠剛攝）

吳敦義拿郭台銘獨立參選當賭注

這段時間看來，郭台銘就是想選總統，就是對公共事務有難以言喻的熱情，就是有實力對韓國瑜、蔡英文喊價叫陣。郭董的快樂與憂愁，吳敦義為什麼視而不見？當初有通財之義、發給榮譽狀，讓他在中常會登高一呼又置之死地，這是甚麼盤算？新政黨提名或獨立參選人申請連署截止的9月17日，攤牌日迫在眉睫，吳敦義顯然未必看好柯郭王結盟。

即便郭柯王結盟不成，難道吳敦義連郭台銘獨立參選的可能性，也能拿來賭？他為什麼這麼有自信？又算準了韓國瑜的選局，或許無須郭台銘來葬送？馬英九2016年卸任總統後，國民黨失去中央執政權與國會多數，去年底「九合一」選舉國民黨拿下15縣市，批蔡英文政府「死當」，如今死當的政權可以復活，吳敦義與郭台銘的活結，卻給打死了。

國民黨分裂選舉恐提前結束

郭台銘若向社會大眾訴求，以榮譽黨員身分報備參選，或許對選情陷入膠著的韓國瑜，也是一種解套。反之，若郭獨立參選，依照以往歷史，國民黨分裂為郭、韓兩大塊，面對擅長選戰的民進黨，得利的絕對是蔡英文。韓國瑜選上高雄市長後都可毀諾轉身投入大選，擁有龐大實力，不需要國民黨挹注資源的郭台銘何以不能論述他的正當性。郭董絕非紙老虎或一般老虎。

國民黨正視郭台銘的訴求，絕非買保險而已，有可能是反制裂解的唯一解藥。解鈴還須繫鈴人，一切存乎吳敦義一念之間。

▼蔡英文被視為逆轉前陣子低迷的民調。（圖／記者季相儒攝）

▲▼「凱達格蘭論壇:2019亞太安全對話開幕式」總統蔡英文出席。（圖／記者季相儒攝）

ET快訊
石虎列車美女設計師素顏直播坦承圖是買的　網酸爆：原來這麼好當
私菸風暴／台北檢調約談近200人！吳宗憲、張恒嘉等人遭起訴
LIVE／823砲戰日！「郭柯王」結盟起手式　三人合體登場
LIVE／白鹿颱風海警！下午陸警明登陸　東南部、高屏防強風大

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

出席823砲戰活動　郭台銘：捍衛中華民國決心永不改變

823紀念日結盟 柯文哲：王金平、郭台銘讓活動更有意義

嗆韓國瑜「平日市長六日選總統」不切實際　鄭文燦：韓粉難擴張

私菸風暴／台北檢調約談近200人、偵辦1個月！吳宗憲、張恒嘉等人遭起訴

LIVE／823砲戰日！「郭柯王」結盟起手式　三人合體登場

影／韓國瑜自爆追蹤器「真的自爆」…潘恒旭、藍議員接力挺　一天後遭王淺秋翻盤打臉

郭柯王823同框！王金平、郭台銘搶先到場　東道主柯文哲壓軸

王家俊／郭台銘的結，解鈴還須繫鈴人

徐永明批韓國瑜「草包不住火」：國民黨換侯可能還有救

「館柯會」日期曝！　苦苓提7個問題：相信你不會讓柯文哲蒙混過關

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

出席823砲戰活動　郭台銘：捍衛中華民國決心永不改變

823紀念日結盟 柯文哲：王金平、郭台銘讓活動更有意義

嗆韓國瑜「平日市長六日選總統」不切實際　鄭文燦：韓粉難擴張

私菸風暴／台北檢調約談近200人、偵辦1個月！吳宗憲、張恒嘉等人遭起訴

LIVE／823砲戰日！「郭柯王」結盟起手式　三人合體登場

影／韓國瑜自爆追蹤器「真的自爆」…潘恒旭、藍議員接力挺　一天後遭王淺秋翻盤打臉

郭柯王823同框！王金平、郭台銘搶先到場　東道主柯文哲壓軸

王家俊／郭台銘的結，解鈴還須繫鈴人

徐永明批韓國瑜「草包不住火」：國民黨換侯可能還有救

「館柯會」日期曝！　苦苓提7個問題：相信你不會讓柯文哲蒙混過關

《人民日報》斥「專列護送暴徒」　港鐵急出新規：再遇暴力可停止服務

馬自達Skyactiv-X引擎再度延後上市　只因燃油品質搞不定？

出席823砲戰活動　郭台銘：捍衛中華民國決心永不改變

日韓《軍情協定》撕毀…美國聯手夢破裂：很失望！這3國樂見「趁機挑撥」

潘彥孝醫師／缺牙怎麼補？　淺談「植牙」二三事

823紀念日結盟 柯文哲：王金平、郭台銘讓活動更有意義

專家預估下周油價出爐　95汽油逼近28元大關加油要快

炒烏龍Q彈、料多！台南巷弄內文青咖啡店　必點超夯咖哩飯

星粉超狂　週五Note 10取貨、週三晚上11點就在微風南山門市排隊

陸專家稱「台灣買快淘汰的F-16V被當凱子」　我軍斥：是4.5代戰機且CP值高

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選，藍綠候選人底定，但可能有第3組人選的傳聞不斷。《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！

政治熱門新聞

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓..

幕後／韓國瑜美商演說　外商代表..

呂秀蓮嗆蔡英文：自負又自大！

LIVE／「郭柯王」結盟起手式..

華王大飯店11月歇業　高雄市府..

即／讓90位日籍官員空等25分..

美軍研究船掛我國旗　訪台停基隆

盧秀燕補強人事團隊完成作戰準備

追蹤器羅生門　謝龍介：確實有看..

私菸案　吳宗憲、張恒嘉等人遭起..

「館柯會」日期公布　苦苓提7問

韓國瑜追蹤器風波　局長打臉潘恒..

三王世紀同框　柯文哲、郭台銘、..

2020總統大選　兩大黨桃園輔..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪雨

白鹿路徑歪了！恐登陸1天穿南台

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

麻衣兒子不是王永慶轉世？通靈大師揭真身

女網友公審快遞員　反被萬人罵爆

白鹿颱風海警　中心明午東部登陸　

老公「信佛」婚前禁慾　婚後開機人妻崩潰

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

白鹿海陸警齊發！2地區防甩尾雨

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面