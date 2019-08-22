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2019週年慶必BUY攻略！敏感性女孩趕快囤起來

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▲▼週年慶,敏感性,初時肌,MIT。（圖／初時肌Zephyrine提供）

▲敏感肌肌膚，在眾多產品中該如何選擇？（圖／初時肌Zephyrine提供，下同）

消費中心／綜合報導

無論是夏天悶熱或冬天乾冷，只要遇到天氣變化臉就容易刺痛紅癢，想找保養品好好穩定膚況，很容易越擦越紅癢，小心！這有可能是敏感性肌膚！敏感性肌膚，除了諮詢醫師治療外，日常保養就要找有修護功能也是必須的，而保養品又該如何選擇呢？

其實一般有敏感性肌膚的人，挑選產品成份上應以單純且不添加酒精刺激為主。而在眾多敏感性肌膚的保養品中，又該如何挑選出最適合自己的產品？許多人擔心花大錢沒功效，都會參考網友使用經驗來挑選好口碑的推薦商品，作為購買保養品的依據。

▲▼週年慶,敏感性,初時肌,MIT。（圖／初時肌Zephyrine提供）

▲很多人選擇保養品，會透過網友的推薦來選購（右圖：品牌舊有口碑截圖）。

近期有幾款敏感性肌膚適用的保養品，在網路上討論度非常高，其中包括MIT品牌-初時肌Zephyrine，是許多網友熱推的品牌，除了成份不會添加多餘的酒精外，還獨家添加INVERS3逆胜肽，對於修護肌膚能力超有感。無論是醫美術後或是孕婦皆可使用，找回初生的無齡肌感。初時肌一系列的產品，讓許多本身是敏感性肌膚的網友，使用後紛紛表示回不去以前品牌了，一直持續用下去。

▲▼週年慶,敏感性,初時肌,MIT。（圖／初時肌Zephyrine提供）

▲近期網路上討論度相當高的台灣品牌-初時肌Zephyrine。

初時肌低敏修護系列的產品，皆添加專利成份INVERS3逆胜肽，瓶身貼心設計標上序號，跟著瓶上的數字進行步驟使用即可，其中引人注目的，便是有「小資青春露」之稱的1號玫瑰精萃超導修護露，使用100%法國純玫瑰花水，深層保濕提升後續保養20倍吸收力，是許多網友都很推薦的產品之一。網路激推「小星瓶」的3號鎖時恆星精華液，更有「擦」的美肌濾鏡之稱，不僅有超強鎖水功效，提升肌膚修護力，彈潤細緻度有感，除了保濕更同時穩定膚況。除此之外，4號白松露修護水凝霜，如優格霜狀質地，一抹直接爆水，減緩泛紅敏感肌不適，是許多網友們推薦的明星商品，尤其是敏感性肌膚女孩們對初時肌的修護保濕功能都相當滿意。

▲▼週年慶,敏感性,初時肌,MIT。（圖／初時肌Zephyrine提供）

▲有「小資青春露」之稱的1號玫瑰精萃超導修護露，吸收力飆升20倍，除了保濕也有淡斑亮白的效果。

▲▼週年慶,敏感性,初時肌,MIT。（圖／初時肌Zephyrine提供）

▲有擦的美肌濾鏡之稱的3號鎖時恆星精華液，因產品內有一顆一顆的黃色小圓點，又稱為小星瓶，可以提升皮膚的彈潤與細緻。

▲▼週年慶,敏感性,初時肌,MIT。（圖／初時肌Zephyrine提供）

▲4號白松露修護水凝霜，質地可從霜狀變水狀，清透保濕告別泛紅肌。

不僅如此，初時肌週年慶活動也正式開跑！即日起至9/19全館買一送一，首六日早鳥滿額再加碼，滿額輸入折扣碼還可再現折，快趁此機會購入明星商品，找閨蜜一起大囤貨，一口氣用到隔年周年慶檔期也不怕啦！而還沒使用過的小資女孩們，也可趁此波週年慶優惠購入體驗，讓肌膚回到初生發光美肌！

▲▼週年慶,敏感性,初時肌,MIT。（圖／初時肌Zephyrine提供）

▲週年慶是許多敏感性肌膚的人，囤貨保養品的好時機。

▲▼週年慶,敏感性,初時肌,MIT。（圖／初時肌Zephyrine提供）

▲初時肌目前有週年慶活動。

初時肌週年慶 越買越划算的四大優惠指南：
第一大優惠：【全館同品項買一送一】 
第二大優惠：【首六日早鳥優惠再加碼】
● 8/27前滿$5000，贈二號乙瓶與面膜16片組（價值超過$4000以上，面膜隨機出貨）
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● 滿$3000，先贈面膜8片組（價值超過$1350以上，隨機出貨）
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想知道更多優惠細節：https://zephyrine.info/RMb7V

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關鍵字：週年慶,敏感性,初時肌,MIT

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