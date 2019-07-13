臉書社群慶會員突破2萬　「我愛青埔」一日快閃活動好康多

▲以桃園高鐵特區居民為主的「我是青埔人」，慶祝會員突破2萬，舉辦「我愛青埔」快閃活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

臉書社群已成在地居民，各方訊息連結的快速平台！桃園臉書社群「我是青埔人」成立2年，慶祝會員人數突破2萬，舉辦「我愛青埔」、一日快閃等活動，獲在地人士和逾40店家熱絡響應。創版人諾亞(Noah)和En-trance、版主朱承天、鍾漢騰歡喜邀請民眾7月14日下午4點來青埔，一同分享店家提供的雞排、飲品免費吃，快樂聯誼。

「我是青埔人」版主朱承天指出，拜高鐵和機捷便捷交通之賜，中央和地方政府、各大企業紛紛於桃園青埔地區投資各項重要建設，吸引雙北民眾移居青埔，人口激增並呈年輕化特色。為此，成立2年的「我是青埔人」臉書社群，扮演連繫青埔人訊息、重要且快速的平台。

▲「我愛青埔」一日快閃活動好康多。（圖／擷取自網路）

「今天出門，路上被野狗追了、青埔某路段發生狀況、青埔某店家Cp值超高、青埔人自發性維護環境整潔活動…」等各方訊息，透過「我是青埔人」24小時的發布，讓在地居民快速取得在地資訊，關心在地。

朱承天說，「我是青埔人」目前由12名版主共同管理，大家都真正住在青埔，沒有房地產業者在其中，職業從IC設計、財經顧問、智財法務、家庭主婦、補教老師、上市公司經理人、營造業 …等，是最可以一窺青埔發展實況的社群。

由於，桃園青埔特區內涵蓋大園區和中壢區兩個行政區、橫峰、青埔、洽溪、芝芭等4個里，重視青埔特區發展的桃園市議長邱奕勝和4個里里長許秀筑、張茂土、游家興、黃連應以及在地逾40店家，亦響應此次活動，熱情提供參加或摸彩禮與居民同樂！

因此，籲請民眾趕快上「我是青埔人」臉書，留言Po文「我愛青埔、吃美食、有快閃抽獎」，完成報名即可參加抽獎。另外，7月14 (日) 下午4:00 到活動現場(青埔路二段32號) 有近 300份(雞排 or 飲料..)發送，領完為止。由於「我是青埔人」展現自媒體影響力，版主朱承天亦受邀加入桃園市記者協會。