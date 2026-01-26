　
民生消費

麥當勞「金迎招財薯來堡」回歸　奶昔大哥、漢堡神偷變生肖公仔

▲▼麥當勞「金迎招財薯來堡」、「紅豆派」，加碼首度推出「好朋友新春變裝秀」12 生肖公仔。（圖／業者提供）

▲麥當勞「金迎招財薯來堡」、「紅豆派」回歸，還有限定包裝。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞農曆新年限定「金迎招財薯來堡」與「紅豆派」回歸，1月28日至3月3日限時開賣，售完為止。今年再推出「好朋友新春變裝秀」公仔，奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷等3大經典角色以12生肖扮裝現身。

▲▼麥當勞「金迎招財薯來堡」、「紅豆派」，加碼首度推出「好朋友新春變裝秀」12 生肖公仔。（圖／業者提供）

▲▼金迎招財系列（上）、紅豆派（下）。

▲▼麥當勞「金迎招財薯來堡」、「紅豆派」，加碼首度推出「好朋友新春變裝秀」12 生肖公仔。（圖／業者提供）

麥當勞「金迎招財系列」連續13年販售，提供「金迎招財薯來堡（牛／雞）」及「金迎招財福堡（牛／雞）」，單點90元起、經典套餐155元起。有團圓寓意的「紅豆派」也回歸，單點40元。

年節限定分享盒同步上市，有「金迎招財分享盒」450元、「金迎招財澎派分享盒」510元、「新春頌福分享盒」250元、以及「新春頌福澎派分享盒」310元。

今年新春限定包裝有奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷拜年模樣，紙袋、飲料杯與分享盒都有，充滿過年氛圍。

▲▼麥當勞「金迎招財薯來堡」、「紅豆派」，加碼首度推出「好朋友新春變裝秀」12 生肖公仔。（圖／業者提供）

▲奶昔大哥、大鳥姊姊、漢堡神偷換上專屬12生肖造型超療癒。

▲▼麥當勞「金迎招財薯來堡」、「紅豆派」，加碼首度推出「好朋友新春變裝秀」12 生肖公仔。（圖／業者提供）

▲歡樂送獨家推出馬年特別款「金架馬西擻公仔」。

麥當勞今年首度推出奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷12生肖造型公仔，還可替換不同生肖造型，1月28日首波開賣鼠勾以、牛好運、樂虎油、賺到兔、龍乎你、蛇麼年；2月4日起推馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、有狗讚、豬事讚，單價99元，每人單筆限購6個（不限生肖）；還有「好朋友新春購物袋」售價59元。

歡樂送則獨家推出馬年特別款「金架馬西擻公仔」，購買金架馬西擻特餐即可獲得，特餐有金迎招財薯來堡、10塊麥克雞塊餐；單買每個99元，每人單筆限購6個。

▲▼德克士炸雞推出新春新品。（圖／業者提供）

▲德克士脆皮炸雞開賣一系列新春新品。

德克士脆皮炸雞近日也開賣一系列春節新品，「極上海皇賀歲堡」選用炸蝦排淋上龍蝦風味醬，結合爽脆鮮蔬、蟹味棒，售價169元，套餐價209元；炸雞桶餐推出「6塊龍蝦風味炸雞歡聚桶」，香酥雞腿排、棒棒腿搭配特調龍蝦風味沾醬，售價399元；另外，「香濃乳酪條」單點79元，加購價59元，龍蝦風味沾醬也提供單點35元。

還有多人組合「開運海陸分享餐」，內含6塊龍蝦風味炸雞歡聚桶+極上海皇賀歲堡1顆+香濃乳酪條1份+海派鮮脆蝦1份+WASABI雞軟骨1份+紫金QQ球1份+冰紅茶4杯，原價980元，特價688元，享7折優惠。

業者也宣布人氣「黃金龍蝦風味Q蝦堡」延長販售，主打炸蝦排搭配哇沙比芥末龍蝦風味醬，售價149元，套餐價189元。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

