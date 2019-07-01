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吳鳳挑戰一日店長！自豪穿山頂鳥快乾抗菌衫成清新「爸」氣型男

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▲▼吳鳳_山頂鳥一日店長活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳鳳擔任一日店長，大讚快乾彈性抗菌衫舒服到好像沒穿。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

經常上山下海出外景的吳鳳，最近現身信義區統一時代百貨擔任一日店長，狂推HILLTOP山頂鳥新品「快乾彈性抗菌抗UV印花/緹花POLO衫」，大讚好穿不臭hen清爽，舒服到好像根本沒穿衣服一樣，而且設計風格很簡約，讓自己穿起來更顯質感「爸」氣。

▲▼吳鳳_山頂鳥一日店長活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳鳳引用台灣人說的一分錢一分貨，提醒大家夏天記得穿好一點，就能和汗臭說掰掰。

吳鳳笑稱年輕時穿搭保有土耳其Style，衣服花花綠綠現在自己看了都害羞，如今成為正港台灣人，反而愛上「Less is more」簡約樸素的都會時尚風格！回憶以前剛來台灣時常常為了撿便宜，幾百元的衣服穿一、兩次就沾染汗臭味、變形走樣，有時還因為汗排不出去大長汗疹，算一算還真如台灣人那句老話：「一分錢、一分貨」。

▲▼吳鳳_山頂鳥一日店長活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳鳳覺得山頂鳥衣服品質不錯，打算帶一些衣物與土耳其的家人分享。

吳鳳分享山頂鳥的衣服耐洗又好穿，版型合身不緊身，讓整個人看起來活力又有型，「而且材質輕盈透氣，讓我感覺自己好像Naked（裸體）！」。尤其台灣夏季濕悶熱，平時抱小孩又悶又熱產生的尷尬汗味，連女兒都會皺眉大呼：「爸爸臭臭」，有時要在豔陽天出外景容易大爆汗，更要穿著好一點的材質，舒服又有品味，他也打算準備一些山頂鳥的衣物，帶回土耳其與家人分享來自台灣的好產品。

▲▼吳鳳_山頂鳥一日店長活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳鳳擔任一日店長學習整理櫃位，大讚山頂鳥衣服材質都很舒服。

HILLTOP山頂鳥具有台灣最優秀、扎實的紡織實力，純正MIT血統，品質絲毫不輸國際大牌，而且更了解台灣消費者需求，時常創作出最適合台灣人的優質產品。像是愈來愈多人在意的汗臭困擾，其實是汗水和細菌混合後在織物上滋生繁殖所造成，而山頂鳥選用最新異味消除科技的Polygiene材質，讓細菌無法侵入織物，同時加強透氣度，更能保持衣物持久清新無異味，而吳鳳最愛的新品「快乾彈性抗菌抗UV印花/緹花POLO衫」款式簡約大方，樸實中帶有一點時髦感，讓舒服的穿搭超越年齡限制，人人都合穿。

▲▼吳鳳_山頂鳥一日店長活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲山頂鳥推出期間限定吳鳳同款優惠。

隨著百貨年中慶陸續開跑，HILLTOP山頂鳥針對吳鳳同款「快乾彈性抗菌抗UV印花/緹花POLO衫」推出期間限定優惠 1580元（原價2280元），且06.24-07.07，憑百貨現場DM截角，可享春夏服飾7折！

更多訊息，可追蹤山頂鳥FB了解更多

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關鍵字：山頂鳥,HILLTOP,吳鳳,MIT,台灣製

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