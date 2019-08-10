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MIT廚房保鮮神器瘋傳!　專家:吸收蔬果老化賀爾蒙

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家事達人陳映如分享使用鎖鮮袋的五個小撇步，妥善利用鎖鮮袋可讓蔬果保鮮期變長。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／台北報導

最近有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」，分享新買的廚房保鮮神器，引爆網友瘋傳，甚至吸引民眾到各大賣場搶購，究竟是什麼樣的商品呢?記者實地到賣場門口直擊。

▲高效鎖鮮袋。（圖／記者謝婷婷攝）

日前網友在網路瘋傳一樣廚房保鮮神器，在各大賣場掀起搶購潮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲高效鎖鮮袋。（圖／記者謝婷婷攝）

一次購足大量蔬果，又要維持新鮮度，一直是家庭主婦和餐飲業者的困擾。（圖／記者謝婷婷攝）

現場捕捉到一名推著購物車的上班族，表示平常沒有時間來採買，所以就會一次買一周所需份量，「我還會特別買這個高效鎖鮮袋，因為聽網路上面說，它除了分裝之外，最主要就是它有讓食物保鮮的功能，是能鎖住蔬果新鮮的功能袋；而不只是一般分裝袋。」而家裡開早餐店的民眾說:「今天來買就是買大量的小黃瓜跟番茄，之前聽網友說，這邊有非常高效的鎖鮮袋，那我想要一起買回去，搭配我所準備的食材一起使用，這樣的話，才能提供顧客每天有新鮮的早餐吃。」

▲高效鎖鮮袋。（圖／記者謝婷婷攝）

▲家事達人陳映如強調，蔬果採收後，會開始釋放老化賀爾蒙，用紅白塑膠袋分裝，沒辦法讓蔬果延長保鮮期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲高效鎖鮮袋。（圖／記者謝婷婷攝）

▲家事達人陳映如指出，用高效鎖鮮袋才能吸收蔬果的老化賀爾蒙，讓保鮮期延長。（圖／記者謝婷婷攝）

不過在炎炎夏日，要一次囤貨大量蔬果，又要維持新鮮度，實在是傷透家庭主婦和餐飲業者的腦筋，實際找到專家解密，原來關鍵就在保存方法。家事達人陳映如指出，從賣場買回來的蔬果，其實會慢慢釋放一些老化賀爾蒙，會使蔬果加速腐敗，用傳統塑膠袋跟保鮮盒，無法吸收老化賀爾蒙，很容易造成蔬果爛掉，她強調:「鎖鮮袋的優點，就是會吸收蔬果老化賀爾蒙，讓保鮮期變長。」

▲高效鎖鮮袋。（圖／記者謝婷婷攝）

▲家事達人陳映如分享使用鎖鮮袋的五個小撇步「乾、冷、蔬、果、密」，第一步要先把蔬果擦乾。（圖／記者謝婷婷攝）

▲高效鎖鮮袋。（圖／記者謝婷婷攝）

▲家事達人陳映如強調，蔬果擦乾放進鎖鮮袋後，再拿到冰箱冷藏。（圖／記者謝婷婷攝）

陳映如拿起鎖鮮袋，當場包裝蔬果，更不藏私分享五個小撇步，「乾」就是所有蔬菜水果都一定先擦乾，去除多餘的水分，再放到冰箱。「冷」的話就是把蔬果冷藏，「蔬、果」就是蔬菜、水果分開來放，因為水果容易產生老化賀爾蒙，一定要跟我們的蔬菜分開包裝，然後放冰箱。「密」就是放進去之前，再確認一下是不是封口有密合。來自MIT的高效鎖鮮袋，主打省力保鮮，搭配專家的五字訣，讓消費者一次購足一星期所需蔬果，再也不用怕。

▲高效鎖鮮袋。（圖／記者謝婷婷攝）

家事達人陳映如表示，保存蔬菜跟水果時，每樣都要分開放進鎖鮮袋。（圖／記者謝婷婷攝）

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關鍵字：MIT,廚房,蔬果保鮮,高效鎖鮮袋

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