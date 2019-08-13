會說話的誠實餅乾～「簡單風味」轟動國際

▲桌上滿滿的餅乾，在黃俊杰總經理領軍下一舉拿下國際雙獎肯定。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導



你有想過每天吃下的食物中有多少添加物嗎？現代人雖有「吃食物原型」的觀念，但一天三餐加零食宵夜，一定會吃到許多再製食品，有些洋洋灑灑標示數十種添加物的品項，更讓網友酸爆「真是太划算了」。到底添加物的問題在哪裡？以不添加、成分單純的餅乾連獲國際雙獎肯定的「健司食品」總經理黃俊杰解釋，「現今在包裝上看到的食品添加物都是合法的，不過早期用添加物是為了保存食物，如今也有為了增強味道、口感而添加，讓消費者吃得愈來愈不簡單純粹，用料也愈來愈不真實。」

但黃俊杰總經理也強調，「添加物不是洪水猛獸，只是如果能懂得去辨別選擇，就能吃得更安心。」對他而言，挑選時有兩大原則可供民眾參考，第一是「了解成分比例多寡」，根據現行食安法規，內容物標示要以含量多至寡依序分別標示，但這點很多人都不知道，往後選購就可以透過標示前幾項的主要內容物，來判斷品名與成分是否真的名副其實。第二就是「看不懂的成分愈少愈好」，總經理黃俊杰建議像人工香料、人工防腐劑、化合物等都盡量少吃，「看不懂的添加物上網查一下就知道它們是什麼、對人體會有什麼影響。」

▲黃俊杰總經理以「美味、溫度、有意思」的品牌核心價值，為消費者精心打造健康又好吃的零食，自己與家人更是愛好者之一。

為了讓家人吃得安心，健司10多年前就以「純天然高品質的原料使用，沒有你看不懂的成分以及提昇製程技術」3大原則發展旗下產品，多年來也在會員制賣場默默累積信譽，連續兩年2018與2019年多款餅乾，拿下iTQi及Monde Selection國際雙獎的一致認可！這兩個獎項每年皆透過眾多國際專家評鑑，並在獨立公正的原則下授與對產品美味、品質肯定的獎章，目前「Kenji健司」也是台灣唯一同時得到雙獎殊榮的餅乾品牌。不過黃俊杰總經理坦白表示，「這個肯定來得一點都不意外，因為我們一直相信，只要食材天然單純、比例調配得當，同時提升製程、讓食物發揮出最佳味道，就可捨去以人工調味或添加物的方式、營造口感與風味。」

▲▼榮獲iTQi及Monde Selection國際雙料肯定的「金黃起司餅乾」、「奶油胚芽餅乾」、「生奶油千層派」、「南瓜海苔蘇打餅乾」和「香蔥蘇打餅乾」。

以此次獲得雙獎肯定的其中一支品項「金黃起司餅乾」與市售其他商品為例，「一般起司餅乾多是做好餅乾後噴油再灑粉，吃的時候會覺得鹹味很夠，視覺上也有起司黃黃的顏色。」他笑了笑，「這種餅乾吃起來什麼都有，但就是沒起司！」起司餅乾裡沒有起司？「因為加入真正的起司成本就會高，所以餅乾要加色素，讓它看起來像有加起司，再以香料、味精、味素製成有起司風味的粉末。」而得獎的「金黃起司餅乾」則是認真將荷蘭起司揉進麵糰裡，「一樣是起司餅乾，但我們的餅乾不噴油、不灑粉，餅乾顏色偏白，聞起來也沒有明顯香氣，但慢慢咀嚼就會嚐到真正的起司味道與口感。我們得到許多消費者主動回饋，真實的美味讓他們放心享受，下午茶隨時來一片很幸福呢！

然而，市場的競爭往往來自於「價格」，堅持在「無添加」的準則中製作商品，成本往往要高出1.5～2倍，但健司仍願意持續投入看準無添加的未來趨勢，以精進製程與融合更多在地食材的美味，讓消費者在市場上有更好的優質產品可選擇，看得懂的食材，並吃得出一份食物背後的單純與用心。

現在想品嚐台灣勇奪國際雙獎認證的美味，如金黃起司餅乾、千層派、奶油胚芽等等熱銷商品，不只在會員制賣場，現在可至各量販通路與便利商店或是直接於健司官網選購。現在更回饋給消費者，只要9/20前到各通路購買健司產品滿300元，於活動網頁登錄發票號碼，即可參加抽獎，有星星鑽石項鏈、米其林雙人餐券、五星優質餅乾組等多樣大獎，詳情可上健司活動頁https://event.mayumi.com.tw/ 。