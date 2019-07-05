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台灣製造防砍衣進化成背心內衣　網推薦員警：穿這個保命

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▲▼打碼版，台鐵自強號，鄭姓嫌犯揮刀砍傷鐵路警後遭到制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

政治中心／台北報導

25歲鐵路警察李承翰在台鐵自強號列車上，遭逃票的鄭姓乘客持刀刺破腹部，經搶救後宣告不治，該起事件除了引發高度關注外，員警的裝備與生命安全再度在網路上引發熱議。

李承翰是在7月3日晚間處理補票糾紛時，遭失控的54歲鄭姓乘客揮刀猛捅，他為了保護其他乘客，獨自與兇嫌近身肉搏，等到確認乘客安全後，才鬆手倒地，但他早已肚破腸流，經過一夜的急救後，4日上午不幸宣告不治。

對於警察的防身裝備，除了電擊槍與防彈衣外，不少網友也提出點子與建議，其中，有人認為政府應該提供給員警們防砍衣，特別是在近距離與拿刀的歹徒或行兇者搏鬥時，甚至有網友直指，台灣都有廠商做防砍衣，還外銷到印尼，國外的警察穿，台灣的警察自己無法穿MIT保命，說不過去。

▲▼柯文哲曾親自體驗防砍衣 。（圖／東森新聞）

▲台北市長柯文哲曾親自體驗防砍衣 。（圖／東森新聞）

事實上，關於防砍衣，台北市長柯文哲在2017年也曾親自試驗過，當時他是在參觀艋舺商圈西園服飾創作基地時，應媒體要求穿上防刺外套，並現場測測試效果，讓在場者見識台灣紡織業頂尖科技。

但時過兩年之後，台灣製造的防砍衣已經再度進化成各項產品，不光只有外套，現在已經有防刀手套、護臂，以及無袖背心、短袖背心、長袖內衣等，除了可以內穿還可以外搭，活動性也不會受到影響，這些MIT的防身產品已經開始外銷到印尼等其他國家。

根據使過用的網友表示，他因為好奇，所以買了無袖背心等裝備，材質是超高分子的耐磨性纖維，自己在家試驗，還真的能防刀割、砍、刺，剛好夏天到了，穿在身上也不會悶會熱，沒事當內衣穿，真的在捷運或路上碰到像這次預刺身亡的鐵路警察這種恐怖事件，穿戴這些或許可以救生命，警察同仁們可以考慮這個。

▲▼防砍衣。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼防砍衣等防身裝備。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼防砍衣。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）▲▼防砍衣。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

為因應鐵路警察局嘉義派出所勇警李承翰英勇殉職案件，內政部長徐國勇4日針對強化員警執勤安全表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌已指示，「要錢給錢，要人給人」，內政部也已立即進行電擊槍的相關採購作業。

不過，徐國勇也指出，電擊槍因高伏特的特性，恐對裝有心律調節器、心律不整的人造成不良影響，因此過去也多有討論，但很多國家仍使用電擊槍，警政署會多多訓練員警各方面的反應，以及使用電擊槍後的處理。

▲▼徐國勇召開緊急記者會。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲內政部長徐國勇召開緊急記者會。（圖／記者蔣婕妤攝）

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關鍵字：防砍衣,台灣製造,MIT,內政部,警政署,警察

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