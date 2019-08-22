影／帶3歲妹找爸爸！5歲男童「坐上SUV踩油門」出發　結局超悽慘…警傻眼了

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生一起令人傻眼的交通意外，一名5歲的男童為了帶3歲妹妹去找爸爸，於是坐上一輛SUV並插上車鑰匙出發，沒想到途中卻撞上親戚的電動車，還讓親戚受傷。警察到場後證實，車子是男童駕駛的，事後也已經通知男童父親到場處理事故，並且對其進行安全教育。

▼5歲男童駕著SUV上路，結果撞傷親戚。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，河北省邯鄲市涉縣交警大隊指出，大家看見5歲男童坐在SUV的駕駛座上，都嚇得紛紛圍觀，原先還以為是爸爸中途下車，先讓兒子坐駕駛位置過過癮，但是事後才發現，車輛的確是男童操控的。從影像可見，男童看到民眾指指點點的景象後，慌張地將車鑰匙拔下，女童則站在後座張望。

▼5歲男童為了帶妹妹去找爸爸，便大膽開車出發。（圖／翻攝自微博）

報導也指，男童行駛期間不慎撞到了一名親戚，導致對方電動車損毀外，人也受到輕傷。男童也坦承，之所以開車上路是為了帶妹妹找爸爸。警方說，「孩子只是有駕車意識，不能說他已經會開車，事故發生後，員警也立刻通知孩子父親到場處理事故，對其進行批評和安全教育。」爸爸對於當時的情況也是十分無奈。

▼親戚的電動車慘遭波及，民眾也紛紛圍觀這起車禍。（圖／翻攝自微博）

不少網友看完後都疑問地說，「男童的身高怎麼踩得到油門啊？感覺是炒作。」底下則有達人回應，「可能是打自動擋，之後怠速上路」、「站著就能踩了啊」。不過也有人留言指出，「家長平時肯定有讓孩子開過，不然5歲哪有這個膽子？」、「估計是來不及踩剎車撞到」、「撞死人了大家就不會這麼寬容了」、「真不可思議，這孩子有前途」、「這肇事駕駛的年紀大概是最小的」、「5歲就開掛」。