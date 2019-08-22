轎車雙黃線迴轉釀禍！　女騎士猛撞「翻滾一圈重摔」右腿骨折

▲廖女因閃避不及直撞違規轎車，整個人翻了一圈後重摔在地。（圖／翻攝自YouTube／hung Tsai）



記者陳玉／台中報導

母湯違規迴轉！台中一名廖姓女騎士上月底騎車從東山路往市區直行，未料前方蘇姓駕駛突在雙黃線違規迴轉，廖女疑閃車不及，直撞車輛左前方後翻了一圈，重摔在地，造成右腿骨折、多處擦傷；警方表示，蘇男違規迴轉行為可依《道交條例》第49條開罰，但廖女因受傷休養，目前仍未到所說明當時是閃車還是超車，詳細肇事原因還需待交通大隊釐清。

這起事故發生在上月26日下午1點多，30歲蘇男駕車從東山路直行往市區行駛，剛過大坑口郵局不久，疑似發現自己開過頭，瞥見旁邊有工廠有空地，竟違規穿越雙黃線迴轉，而後方24歲女騎士閃避不及，雖伸出右腳試圖阻擋，但因撞擊力道之大，整個人翻了一圈，慘摔在地，造成其右腿骨折、多處擦挫傷，送往中國附醫救治，目前已出院返家休養。

▲▼轎車違規迴轉害女騎士重摔在地，警方也藉此呼籲「用路人一定要遵守道路標線」。（圖／翻攝自YouTube／hung Tsai）



警方表示，蘇違規行為可依《道交條例》第49條「禁止違規迴車」開罰新台幣600元至1800元，而廖女因受傷目前仍在休養中，尚未到所說明當時為閃車或是超車，若是閃車就是肇事因素、超車的話廖則有違規責任，詳細肇事原因已轉由交大釐清。警也呼籲民眾，行車時一定要遵守道路標線，才能保障其他用路人的行車安全。