1歲兒澡盆溺斃！20歲媽網搜：怎辦後事　伴屍2天「長滿蛆」才報警...下場曝

▲高雄小媽媽讓兒子獨自留在浴室泡澡，導致他不慎跌倒溺斃。（資料照／東森新聞）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名20歲林姓小媽媽幫年僅1歲半大的兒子洗澡時，竟讓他獨自一人在澡盆泡澡，導致他不慎滑倒溺斃。事發後，林女卻沒有及時帶小孩去就醫，反而上網搜尋急救方法，伴屍2天直到小孩遺體發臭長蛆，才由友人陪同下報警。高雄高分院審理後，則依過失致死罪判林女10個月徒刑。

回顧案情，2017年10月5日深夜林女幫1歲半的兒子洗澡時，將澡盆放滿水後就離開浴室，但因兒子身體四肢肌力發展還未健全，且左小腿又有燙傷還沒癒合，根本無法長時間獨自站立。林女在隔了7、8分鐘回到浴室後，便驚見兒子臉部朝下，全身浸入水中。

然而，事發當下林女認為兒子並無大礙，因此沒有將他送醫，反而上網搜尋網頁、觀看影片，學習如何急救，最後發現兒子死了，但林女仍無作為，而是再上網搜尋「如何幫嬰兒辦後事」，伴屍了近2天才由張姓友人幫忙報警。

當時媽媽還向媒體喊冤，「小孩子嗆到水，他本來是站著的，然後扶著浴缸在裡面泡澡，那時候還有生命跡象才沒送醫，我真的沒有虐待小孩。」她指出，事發後有上網看影片學習急救，後來就去照顧另外一名幼子，因為太害怕都不敢報警。

法官審理後認為，男童相驗結果有肺水腫、肋膜腔積水等情形，而林姓女子當下的行為屬於過失，與男嬰的死亡有明顯的因果關係，因此依過失致死罪判她10個月有期徒刑。案經上訴，但高雄高分院認為原判決並無不妥，因此判決上訴駁回。全案可上訴。

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