　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

才認識2天...15歲少女就跟他上摩鐵！慘被拖上床硬X　絕望傳訊「我被上了」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲吳姓男子2017年間借住堂弟桃園市租屋處，竟趁堂弟收假回部隊性侵其女友。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

▲15歲少女與剛認識2天的友人相約摩鐵喝酒聊天，慘遭強壓硬上得逞。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名國中剛畢業的少女靜靜（化名）與18歲林姓男子相約摩鐵開房飲酒，但卻遭到林男強壓硬上得逞。完事後，剛好一名友人傳訊給靜靜，靜靜當下怕得趕緊傳訊「被上了啦！X！」給友人，並要對方載他返家，隨後報警處理。事後林男也傳訊向靜靜道歉，但矢口否認犯行，高雄高分院則依強制性交罪判他3年10個月徒刑。

判決書指出，林男2017年8月13日透過友人介紹認識靜靜，相隔兩天，2人便相約摩鐵開房飲酒談心。幾杯黃湯下肚後，林男進到浴室洗澡，出來時見到靜靜竟色心大起，不顧對方反抗，就將她壓到床上強行脫褲硬上得逞。

同日凌晨3時30分許，靜靜另一名張姓友人剛好傳訊過來，靜靜見狀怕得趕緊傳訊「被上了啦X」求救，並請對方到摩鐵載她回家，隨後報警處理。

靜靜的張姓友人事後也證稱，靜靜傳訊給他時，不斷說著「很丟臉」、「很急」、「我很怕」，當他到摩鐵時，也是大老遠就見到靜靜在門外等候，且一到家，靜靜就急著跑回家，看起來相當害怕。

然而，林男到案後矢口否認犯行，還稱是靜靜自行脫衣，2人當時還有互相親吻，但當他要脫靜靜褲子時被撥開手，當下他就立刻停止動作。另外，因為靜靜打扮成熟，就像是22、23歲的成年女子，根本就不知道她未成年。林男的辯護律師也稱，靜靜下體並未驗出林男DNA，也沒有紅腫的新傷，由此可證明2人在摩鐵並未發生關係。

法院審理後，認為靜靜才國中剛畢業，事發後還傳訊給告訴友人「就被上了」，還不斷傳訊，「很丟臉」、「很急」、「我很怕」等語，且在偵訊時，還數度出現哭泣、哽咽等情緒反應，顯見當時內心遭到嚴重驚嚇。

此外，林男事後還主動傳訊「對不起我可憐我讓你受傷生7了...」、「我真的不該強迫你」等語，但卻在庭上矢口否認犯行，一審法官事後依強制性交罪判他3年10個月徒刑，他不服上訴，但遭到二審法官駁回。全案可上訴。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

【更多新聞】

影／北車男落軌遭輾斃！肢體變形、腦組織四溢　司機顫抖：剛進站就跳下來了...

影／如何擺脫月光族？他「1妙招」存款激增　全網嗨翻：我也要照做！

影／Call尪手機發現他沒帶！見「4字暱稱」秒掛　她淡定發問...網發寒：代誌大條

ET快訊
理事長都70幾歲了！李佳芬回應「十指緊扣照」　曝韓國瑜第一反
阿翔狠拋謝忻：沒有任何聯繫的必要！一切以「深愛的」老婆為主
阿翔臉僵鞠躬：家人老婆就是我的全世界！
熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖
韓國瑜大動作發中英文聲明！「感謝川普批准軍售」

關鍵字：高雄,少女,摩鐵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南寮打卡勝地「魚鱗天梯」外海漁船失火！　「濃黑煙漫天」民眾嚇壞

開車狂飆...「碰」失控撞路樹！紅車炸裂成廢鐵　駕駛滿身血「抽搐夾車內」

塞車不想等！三寶高架上「死亡大迴轉」　他嚇到「褲底一包」怒譙：X你X

想睡覺被吵！萌娃氣炸奶音狂譙「XXX」　握拳甩門...父母房外嚇傻：那欸價派

造橋煙火工廠爆炸！火勢狂燒釀2傷　女工32%二度灼傷「皮膚燙紅發白」

女兒亂髮髒臭自閉2個月　驚爆「前男友帶3女剪髮性侵凌虐4小時」

檢警調廉聯合查賄選　蘇揆勉勵「信賞必罰、快賞快罰」

小型起重機輾斃單車婦！死者「爆頭+上半身碎裂」家屬悲慟跪地

陳沂「志願役是廢物」引戰　陳為民：告死這狗畜…2人都沒事

送你遊戲點數！台北男約「7男童」出門蹂躪...還拐傳下面光光照　結局GG

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

造橋煙火工廠爆炸！火勢狂燒釀2傷　女工32%二度灼傷「皮膚燙紅發白」

女兒亂髮髒臭自閉2個月　驚爆「前男友帶3女剪髮性侵凌虐4小時」

檢警調廉聯合查賄選　蘇揆勉勵「信賞必罰、快賞快罰」

小型起重機輾斃單車婦！死者「爆頭+上半身碎裂」家屬悲慟跪地

陳沂「志願役是廢物」引戰　陳為民：告死這狗畜…2人都沒事

送你遊戲點數！台北男約「7男童」出門蹂躪...還拐傳下面光光照　結局GG

BMW女「酒駕無照狂飆」終自撞　警開14張罰單最高罰6萬5

剛考到駕照！高中生開媽媽車訪友　「過彎失控」撞護欄180度翻車

蘇花路樹倒塌砸車！　MX5前後擋風玻璃全破車身也受損

才認識2天...15歲少女就跟他上摩鐵！慘被拖上床硬X　絕望傳訊「我被上了」

已與郭台銘聯繫　張善政：建議韓國瑜納入「0到6歲國家養」政見

「旭創意」收韓國瑜競選費2千萬　最大筆8百萬用途「媒體託播費」

美學者楊力宇逝世享壽86歲　鄧小平1983年會見他首提「一國兩制」

柯文哲看登革熱：瘟疫破口是同時有一百個「我們的系統才會垮掉」

桃花愛笑眼養成術！每個女人都該有一支美美妍全效眼霜

快訊／柯文哲槓上旺中：余紀忠會哭得更慘

阿翔噤聲2個月…被問「家庭狀況」表情變了！　下一步動向曝光

塔利班撇清婚禮恐攻！阿富汗人苦盼和平　批美和談只為「早日撤軍」

造橋煙火工廠爆炸！火勢狂燒釀2傷　女工32%二度灼傷「皮膚燙紅發白」

遭爆市政會議晚開！韓國瑜無奈強調「從來沒周四開」...冤喊：說話要有根據

社會熱門新聞

他開大黃蜂把美女業務！2小時內..

修冷氣修到床上！水電工「纏綿老..

剛說出門吃飯！他落軌遭撞斃…父..

北車男落軌遭輾斃　司機顫抖：剛..

贈長孫116萬土地　阿公反悔慘..

女友想分手　男友嗆裸照上傳A片..

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃..

陪中暑婦下山…石碇登山隊7人遭..

觀音工廠爆炸液體狂濺　車主：超..

小型起重機輾斃單車婦！死者「上..

深夜停車場亮光！詭異男留下「神..

科技廠管線爆炸　車主：差點回不..

汐止「馬路格鬥場」！駕駛騎士幹..

苗栗頭份民宅起火！2人一度困火..

更多熱門

相關新聞

錄音曝！15歲男逃家「慘被好友爸脫褲猥褻」

高雄15歲少年阿德（化名）因家裡限制用手機，賭氣逃家到好友阿鎧家暫住，卻被好友父親指控偷竊，接著被強脫內褲「打手槍」，之後還被掰開「後庭」強行猥褻得逞。阿德趁對方不注意錄音自保，再由阿鎧協助下逃回家，之後出現3個月的創傷後壓力症候群。一審法官依對少年強制猥褻罪，判阿鎧父親1年徒刑；高分院駁回上訴，全案仍可上訴。

修冷氣修到床上！水電工「纏綿老闆娘17小時」

吃貨看過來！加拿大牛排炙烤變成握壽司

高雄豪雨木瓜慘　六龜農田災損嚴重

香港民陣18日發起「流水式集會」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

劉樂妍弄丟台灣護照　微博急求救

他開大黃蜂把美女業務！2小時內犯下4罪

南韓三大社2019上半年損益出爐

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面