才認識2天...15歲少女就跟他上摩鐵！慘被拖上床硬X　絕望傳訊「我被上了」

▲15歲少女與剛認識2天的友人相約摩鐵喝酒聊天，慘遭強壓硬上得逞。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名國中剛畢業的少女靜靜（化名）與18歲林姓男子相約摩鐵開房飲酒，但卻遭到林男強壓硬上得逞。完事後，剛好一名友人傳訊給靜靜，靜靜當下怕得趕緊傳訊「被上了啦！X！」給友人，並要對方載他返家，隨後報警處理。事後林男也傳訊向靜靜道歉，但矢口否認犯行，高雄高分院則依強制性交罪判他3年10個月徒刑。

判決書指出，林男2017年8月13日透過友人介紹認識靜靜，相隔兩天，2人便相約摩鐵開房飲酒談心。幾杯黃湯下肚後，林男進到浴室洗澡，出來時見到靜靜竟色心大起，不顧對方反抗，就將她壓到床上強行脫褲硬上得逞。

同日凌晨3時30分許，靜靜另一名張姓友人剛好傳訊過來，靜靜見狀怕得趕緊傳訊「被上了啦X」求救，並請對方到摩鐵載她回家，隨後報警處理。

靜靜的張姓友人事後也證稱，靜靜傳訊給他時，不斷說著「很丟臉」、「很急」、「我很怕」，當他到摩鐵時，也是大老遠就見到靜靜在門外等候，且一到家，靜靜就急著跑回家，看起來相當害怕。

然而，林男到案後矢口否認犯行，還稱是靜靜自行脫衣，2人當時還有互相親吻，但當他要脫靜靜褲子時被撥開手，當下他就立刻停止動作。另外，因為靜靜打扮成熟，就像是22、23歲的成年女子，根本就不知道她未成年。林男的辯護律師也稱，靜靜下體並未驗出林男DNA，也沒有紅腫的新傷，由此可證明2人在摩鐵並未發生關係。

法院審理後，認為靜靜才國中剛畢業，事發後還傳訊給告訴友人「就被上了」，還不斷傳訊，「很丟臉」、「很急」、「我很怕」等語，且在偵訊時，還數度出現哭泣、哽咽等情緒反應，顯見當時內心遭到嚴重驚嚇。

此外，林男事後還主動傳訊「對不起我可憐我讓你受傷生7了...」、「我真的不該強迫你」等語，但卻在庭上矢口否認犯行，一審法官事後依強制性交罪判他3年10個月徒刑，他不服上訴，但遭到二審法官駁回。全案可上訴。

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