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4天內第2起！休假軍人潛水溺斃　沉在都蘭「2公尺海底」

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▲▼一名民眾在台東都蘭海邊潛水未上岸，海巡等搶救。（圖／記者林紳旭攝）

▲台東海域又傳民眾戲水溺斃，已經是4天內第2起。（圖／記者楊均典翻攝）

記者王致凱／綜合報導

台東海域4天內發生2起溺水斃命事件。國軍一名24歲蘇姓志願役士兵，17日下午4時許與友人到都蘭海岸浮潛，卻意外溺水在2公尺深海底，被救起時已經沒有生命徵象，送醫後宣告不治。這是繼張姓國中生14日在大武海域遭大浪捲走溺斃後，台東海域再傳溺水悲劇。

台東警消16日下午4時34分接獲報案，東河鄉都蘭海角咖啡外海有泳客潛水後許久未上岸。台東縣消防局及海巡第十巡防區指揮部、警方等單位派員前網搜救，於下午5時27分將人員救起，隨後送往台東馬偕醫院搶救。

海巡署第十巡防區指揮部表示，溺水者為蘇姓現役軍人，一行3從利用休假時間到台東遊玩，同行友人見蘇男下水後約半小時仍未上岸，因此報警求助。海巡、警消於下午5時27分，合力將蘇男從2公尺深海底救起，並送往醫院急救，但仍回天乏術。

救難人員透露，蘇姓死者身上沒有明顯外傷，無法判斷是否因頭部撞擊而發生憾事，真正昏迷溺水原因仍有待調查。

這已經是台東海域本周發生第2起溺水命案。本周稍早，9名來自桃園的中小學生於台東參加天主教暑期夏令營，14日下午1名外籍神父帶學童到台東大武鄉大鳥溪出海口戲水，不料一行人突然遭大浪捲走，其中8名學生自行上岸，但1名來自大園的14歲張姓國中學生下落不明。

海巡人員15日下午持續搜索時，在離岸20公尺海面發現不明漂浮物，於下午3時40分拖帶上岸，經家屬確認為14歲學生遺體。

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關鍵字：溺斃,潛水

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