14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」　鄰居破門見「屍水流滿地」警乾嘔抱出她！

▲小女孩不知道爸爸已經死亡3天躺屍體旁等喝奶。（圖／翻攝自news.okezone）

記者陳亭伃／綜合報導

印尼東爪哇日前發生一起家庭悲劇，一名父親安祖乃（Aan junaidi）一年多來獨自帶著14個月大的女兒在家鄉生活，老婆則在台灣幫傭，沒想到近日鄰居聞到安祖乃家飄出陣陣惡臭，請警方破門後，驚見小女孩躺在一旁奄奄一息，而她的父親卻已經死亡多日飄出屍臭。

綜合外媒報導，東爪哇當地警方14日下午接獲報案，於是前往充滿惡臭的民宅，才一接近就聞到撲鼻的噁心味，當下直覺應該就是屍臭。警方、鄰居破門而入後卻被眼前的景象驚呆，因為一名14個月大的女嬰就躺在一個已經沒有知覺的安祖乃旁邊奄奄一息。

▲目前小女嬰被其他家屬也帶著照顧。

警方上前探測安祖乃是否還有生命跡象，發現他已經死亡、大體也發黑，甚至出現屍水，法醫研判男子可能是因為心臟病發身亡。在警方將小女孩抱出時，女孩大哭著要找爸爸，讓現場的大人為之鼻酸，緊急將小女孩送醫後，醫療團隊趕緊為了注射葡萄糖水補充營養，診斷出有些微的脫水現象。

醫療團隊表示，小女孩約有2天沒有進食、喝水，目前仍需留院觀察。女孩的母親在台灣幫傭，目前警方已經通知，並且讓母女倆視訊通話。據悉，安祖乃在三天因心臟病發暴斃身亡，因為女兒還小因此沒有辦法報警，直到屍體發出屍臭後鄰居才發現不對勁。

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