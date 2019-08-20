邊滑手機邊涉水！黑衣男踩空「瞬間消失水面」　隔日變浮屍

▲黑衣男因為滑手機而跌落水中。（圖／翻攝自《梨視頻》）

實習記者賴韻如／綜合報導

別再當低頭族了！大陸廣東中山日前有一名男子在渡口邊玩手機玩太入迷，沒想到下秒突然踩空跌落水裡，整個人瞬間消失，隔天被發現時已成為一具冷冰冰的屍體。監視器畫面事後也在網路上傳出，讓不少網友看了不禁感嘆，「天啊！又多一起滑手機釀成的意外...」。

據《梨視頻》報導，從監視器畫面中可以看到，一名身穿黑色上衣的男子一邊滑著手機，雙腳也不知覺地一步一步走入江中，完全沒有到注意水深，結果下秒他突然一腳踩空、滑落水裡，整個人消失在畫面中，而身後的白衣男見狀後也趕緊回頭尋求協助。

▲後方白衣男先是愣住，接著回頭尋求協助。（圖／翻攝自《梨視頻》）



警方接獲通報後趕緊到達現場尋找落水黑衣男，但當時他早已飄走，直到隔天才在堤旁附近發現該男屍體。警方表示，當時黑衣男準備要從渡口坐船渡江遊玩，但因為滑著手機，沒發現自己已經走離岸邊太遠了，才會掉了下去。警方也提醒民眾，「在渡口盡量結伴同行，且玩手機也要注意腳下。」

影片曝光後，不少網友感嘆，「你永遠也不知道明天和意外哪個先來」，大家也紛紛留言表示，「為什麼要不把生命當一回事」、「每年總有一些人因為玩手機太專注而出事」、「又多一起滑手機釀成的意外...」、「全程看起來白衣人對此結果早有預期，毫不驚訝。」、「我前幾天也看到一個孕婦過馬路玩手機，對自己都不負責，不知道以後怎當好母親。」