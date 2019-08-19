汪建民欠500多萬挨告詐欺！債主認他「沒還錢誠意」反悔和解　結果出爐

▲汪建民經濟出狀況，一名死忠鐵粉得知後協助借錢度難，但他卻沒按時還錢，遭提告詐欺。（資料照／水元素提供）

記者陳韻如／台北報導

藝人汪建民近年來鮮少出現在螢光幕前，經濟也相當拮据，一名與他認識多年的蔡姓女鐵粉得知後，便幫忙向另名70多歲的阿嬤粉絲借了500多萬給汪度難關。然而，事後汪並沒有按期還款，阿嬤擔心老本拿不回來，控告汪和蔡女詐欺，但事後3人達成和解，台北地檢則予以不起訴處分。阿嬤事後反悔提起再議，但高雄地檢署則認為此案是民事糾紛，因此駁回再議確定。

汪建民3年前為了照顧失智症的媽媽，於是淡出演藝圈，但他仍與死忠粉絲當朋友，維持互動，蔡女經友人介紹認識汪建民後，得知生活經濟狀況不佳，於是便和另名

手頭較為寬裕的阿嬤級粉絲商量幫忙，最後就由蔡女出面簽下借據，從2017年4月到2018年3月間，陸續向阿嬤借了500多萬給汪用。

阿嬤知道這些錢本來就是要借給汪的，因此不算利息，當作幫汪度過難關，但是後來汪開始以馬上就有戲約、通告等理由，拖延還錢，阿嬤開始擔心拿不回老本而提告，檢察官收案後，先安排汪、蔡和阿嬤3人進行調解成功，阿嬤希望撤告，檢察官認為全案應屬民事糾紛，處分汪、蔡不起訴。

然而，達成和解後，阿嬤認為2人沒有還款誠意，因此反悔向高檢提出聲請再議。高檢認為，阿嬤經由自己評估後才出借款項，且2人也沒有耍詐借款，因此認定此案屬民事糾紛，駁回再議確定。

【更多新聞】

才認識2天...15歲少女就跟他上摩鐵！慘被拖上床硬X 絕望傳訊「我被上了」

影／北車男落軌遭輾斃！肢體變形、腦組織四溢 司機顫抖：剛進站就跳下來了...

影／如何擺脫月光族？他「1妙招」存款激增 全網嗨翻：我也要照做！