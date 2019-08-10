女騎士金針山找賞景迷路　石頭上白衣女：「往這邊走」...結局好恐怖！

▲▼陳姓女騎士在太麻里金針山遊客中心附近的產業道路迷途被員警尋獲帶領下山。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東大武警察分局太麻里分駐所日前接獲民眾報案稱自己騎車在金針山迷路請求協助，員警好不容易找到女子後順利將其帶下山，好奇詢問為何會騎到荒郊野外，女子回答內容令人匪夷所思，直稱「是有人叫我往這裡走的」。

太麻里分駐所日前傍晚17時左右接獲一名陳小姐來電，說自己在金針山產業道路迷路，天色已晚希望警方提供協助，值班員警請他在附近明顯處所等候，警員曾李振國、林韋希立即前往救援，終於在金針山遊客中心附近的產業道路發現招手的陳女。

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警員好奇詢問為何往河床方向騎？陳女表示原本停在遊客中心前查詢google 地圖，想到知名【觀海樓】欣賞海天一線的絕景，可惜定位不到景點，突然她看見有個白衣女生坐在旁邊石頭上休息，她上前詢問，白衣女子說：「沿著河床道路走就會看到了。」

陳女不疑有他依白衣女子所指方向繼續前進，卻發現越騎越偏僻，當時天色漸暗已經摸不清東南西北方向，想找人幫忙時發現已經四下無人，讓她嚇得趕緊打電話報警求助。

▲陳姓女騎士表示，是依坐在石頭上的白衣女子指路行走，沒想到越走越偏僻。

員警事後告訴陳女遊客中心已經歇業多年形同空屋，平時根本不可能有人在這裡活動，且沿著產業道路往溪邊去就是知本河床，那裡曾經發生多起溺斃案件，陳女頓時嚇得臉色蒼白，並慶幸自己及時清醒回頭，否則後果不堪設想，隨後警方一前一後護送女子平安下山，結束一場靈異迷途紀。

大武分局提醒，暑假期間出遊最好結伴同行，前往不熟悉的山區不要太依靠衛星導航，最好做足旅行功課才不致發生意外。