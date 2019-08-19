猴群滿街跑！進校園偷吃營養午餐、翻書包　校長鞭炮驅趕：登山客別餵了...

記者陳韻如／雲林報導

雲林縣林內鄉林中國小、淵明國小因緊鄰山區，經常可見到猴群蹤影。然而，自5月起，猴群卻頻頻入侵校園，甚至還到校園內偷吃營養午餐，更大膽地進入教室內打開學生書包偷東西，讓校方苦不堪言。

▲猴群與車爭道相當危險，網友怒轟「已經攻到山上了，都是一些無聊人餵食，現在木瓜都被折損了」。（圖／翻攝林內人聊天室）

有網友在臉書社團《林內人聊天室》PO一段畫面，只見成群的獼猴大搖大擺地在街上遊走，面對汽車迎面開來，也不見猴群避讓，與車爭道的模樣相當驚悚。

▲猴群在大街上遊走，還會攻擊路人，讓林內鄉民苦不堪言。（圖／翻攝林內人聊天室）

據了解，今年疑似山區果樹產量銳減，猴群靜開始大舉入侵校園，甚至偷吃學生的營養午餐，還打開書包偷東西，導致學校校長只能化身驅猴人，天天在學校放沖天炮驅趕猴子，但效果仍有限，只能希望相關單位能協助處理。

網友見到影片，也紛紛在底下留言，「傷腦䈥的猴患，為了交通安全，應該全數捕捉。」、「已經攻到山上了，都是一些無聊人餵食，現在木瓜都被折損了」、「今天從這裡經過時，也是這樣子的情形，而且還看見一位外國人被猴子攻擊，也勸大家別在那裡停留餵食，人車都危險啊」。

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