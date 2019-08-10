狠姨「關鍵3分鐘」屋外抽菸！15歲少年「四肢反綁」溺斃浴缸　網怒：這是謀殺

▲少年在浴缸中溺斃。（圖／施姓阿嬤提供、記者趙永博攝）

記者陳豐德、陳雕文、林昱萱／新北報導

新北市三重7日發生一起悲劇事故，一名15歲少年被罰跪在「滿水」的浴缸溺斃，而這起悲劇發生後，曾經扶養過少年的寄養阿嬤也背痛說出真相，「少年常被要求半蹲、提水桶下跪，雙腳膝蓋都變形了」讓不少網友都非常憤怒，紛紛留言表示，「很心疼也很生氣，孩子是無辜的」、「這不是家暴，這是謀殺」。

這起事故發生在7日清晨，當時15歲的劉姓少年(從母姓)，被阿姨綑綁雙手，罰跪在裝滿水的浴缸內要求冷靜，阿姨隨後離開屋內，去抽菸3分鐘後才回來，卻發現少年溺斃倒在浴缸內，少年雖然即時被送醫搶救，但最後仍不治身亡。

▲ 新北市三重周姓少年被阿姨罰跪在浴缸中，卻離奇溺斃，警方到場蒐證以釐清死因。（圖／記者陳雕文翻攝）



此外，雖然阿姨供稱，是因為少年晚上不睡覺一直吵鬧，才會將他綁起來處罰，希望他可以冷靜，但《ETtoday新聞雲》採訪到一名曾經照顧劉少的寄養阿嬤，而她氣憤地表示，「根本就是亂報，我照顧的時候從來沒有半夜睡不著的問題，『他是被打的！』童軍繩等物都是『刑具』，被打怕的劉少講話已經小聲，根本不可能大吼大叫。」

▲施阿嬤難過表示，過去常帶著小兄妹出去玩，如今再也看不到孩子的純真笑容。（圖／施阿嬤授權提供）

►影／15歲少年溺斃在浴缸 寄養阿嬤痛心說出悲慘真相：早就警告過了

對此，王薇君也在臉書分享了該則新聞連結，而不少網友看到後也都氣憤地表示，這已經不是家暴，這根本是謀殺，「好心疼弟弟」、「綁在裝滿浴缸的水下跪，根本就是存心想讓孩子死，真的很沒人性」、「很心疼也很生氣，孩子是無辜的」。

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