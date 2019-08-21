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看X小！酒客與警嗆聲「尬音量」狂譙：拔槍啊　秒遭勒脖押上車...結局糗爆

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記者洪正達、陳韻如／高雄報導

高雄新興區八德二路一間酒吧21日凌晨發生酒客衝突，警方獲報趕抵現場，並準備陸續將鬧事人等帶回調查，但沒想到其中2人竟不斷對著員警咆嘯，飆罵三字經，甚至嗆聲「拔槍啊」，讓在場員警當場爆氣，不甘示弱的大聲回嗆，現場頓時化身成為音量PK大賽。事後警方在優勢警力之下，強勢將嗆聲酒客押進警車，終於結束這場鬧劇。

▲▼高雄新興區酒店鬥毆。（圖／記者洪正達翻攝）

▲酒客不滿被警方帶回，竟對著警方咆哮飆罵髒話。（圖／記者洪正達翻攝）

警方調查，事發當時，一派人馬在結帳準備離開時，因其中一人看了另一派人馬一眼，沒想到竟遭到對方嗆聲，「你在看什麼」，進而引發衝突，雙方發生扭打，目擊民眾見狀嚇傻，報警處理。

▲▼高雄新興區酒店鬥毆。（圖／記者洪正達翻攝）

▲酒客情緒失控不斷咆嘯，還對警方嗆聲「拔槍啊」。（圖／記者洪正達翻攝）

警方趕到現場時，雙方氣焰甚高，未免衝突擴大，也緊急增派員警到場支援，才順利將衝突押下。然而，就當警方準備將鬧事人等帶回調查時，其中2名酒客宣稱自己只是勸架，不滿員警優先將他們帶回，因此不斷對著員警咆嘯，飆罵三字經，甚至還嗆聲要員警拔槍。

▲▼高雄新興區酒店鬥毆。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方最後不甘示弱大聲回嗆，並將人強押上警車。（圖／記者洪正達翻攝）

員警見狀也不甘示弱大聲喝斥，並強勢將2名鬧事酒客押進警車，雙方還差點爆發扭打，警方最後只好從後方奮力扣住其中一人脖子，才順利將人強拉上車，結束這場鬧劇。全案訊後也將依違反社會秩序維護法函送法辦。

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關鍵字：酒吧,嗆警,拔槍

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