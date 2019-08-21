車窗黏謎樣「白煮蛋」！百隻喇牙「爆走狂竄」　她頭皮發麻哀號...網一看全吐

▲原PO車窗黏喇牙蛋，成群的喇牙就在那狂竄，讓他嚇得頭皮發麻。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳韻如／綜合報導

這樣的機率大概真的能去買樂透了！一名網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見原PO的車窗晴雨擋上黏了顆謎樣球狀物，而周邊還聚集了一大群小喇牙，讓人看了頭皮發麻。不少網友看了也紛紛作嘔，留言「密集恐懼的不能看...有夠噁心！」

原PO發文表示，「一大早的，車子就被蜘蛛下蛋了...」，而仔細一看，原PO車窗晴雨擋上黏了一顆雞蛋大小的白色球狀物，周圍還爬滿了一大群的喇牙，幾乎快布滿整個晴雨擋，讓人看得頭皮發麻，而這樣難得的機率，也讓原PO忍不住問，「請問這樣樂透要簽幾號」。

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文章一出後，不少網友看了也嚇傻，紛紛留言直呼，「好噁啊啊啊啊啊啊啊無法接受」、「一大早起來看到這個早餐都不用吃了= =」、「我會瘋掉」。

然而，也有人質疑原PO是否很久沒移動車，才導致喇牙有機會下蛋，而原PO也更新文章回應，車子都停在戶外停車場，且每天都會開，18日也才洗的車子，但沒想到一夜之間蜘蛛就下蛋了，也讓她嚇得只好冒著兒子上學遲到的風險，先將車子開到公公家，用強力水柱處理了這些小喇牙。

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