酒吧擂台戰抄木桌狠砸！長腿熱褲妹「超兇」出手護男友...狂喊：不要拍了！

▲高雄酒吧鬥毆，長腿正妹為護男友，不斷阻擋記者拍攝。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、陳韻如／高雄報導

高雄市左營區一間酒吧21日凌晨發生一起酒客鬥毆事件，一派人馬在酒吧內飲酒，與鄰桌酒客發生口角，進而引發肢體衝突。雙方人馬從騎樓打到路邊，隨手可得的物品全被當成武器，就連隔壁已打烊店家的木桌也被抄起來狠砸，鬥毆過程相當激烈。警方獲報趕抵現場後，立刻控制現場衝突，並將鬧事人等全數帶回，全案將依違反社維法偵辦。

警方調查，23歲張姓男子帶著女友與其他2名友人到酒吧飲酒，酒過三巡後，與鄰桌高姓男子等3名酒客發生口角。口角結束後，張男與2名友人走出店外抽菸，未料，高男等人怒氣難消，亦追出店外談判，進而發生肢體衝突。

▲高雄酒吧鬥毆，長腿正妹面目凶狠阻擋記者拍攝，意外成「嬌」點。（圖／記者洪正達翻攝）

雙方人馬從騎樓下打到馬路上，一旁所有物品皆被當成武器，朝著對方猛砸，甚至連隔壁打烊的海產店木桌也慘被翻桌，2派人馬雙雙掛彩。

警方獲報趕抵現場，立刻控制衝突場面，然而，因有媒體也到場拍攝，張男女友見狀，竟不顧現場大批警力，不斷衝向記者狠抓相機鏡頭想阻止拍攝，模樣相當囂張，但也立刻遭到警方大聲喝斥阻止。

▲鬥毆現場一片狼藉，可見當時衝突相當激烈。（圖／記者洪正達翻攝）

警方在場後，雙方氣焰仍高，警方為防止衝突擴大，緊急先查證身分後，全數帶回偵辦，也調閱監視器還原衝突過程。而因雙方皆不願提出刑事追訴，全案先行以社維法處置。

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