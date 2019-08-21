富二代偷吃小三「司機暗吹哨」 董座妻大驚：老公月付5萬包養

▲創業富二代被司機爆料與小三同居，妻子怒告通姦不起訴。（資料照）

記者劉昌松／台北報導

陳姓富二代和妻子共同打造科技新創公司，辛苦多年才要開始享受創業成果，但陳男的司機向老闆娘密報，多次載陳男到張姓女設計師住處，陳妻私下訪查懷疑2人同居，陳男月匯5萬元疑似包養金給張女，還曾同遊美國，怒告2人通姦，但陳男和張女矢口否認妨害家庭，台北地檢署21日以全案缺乏直接事證等理由，處分不起訴。

據了解，陳男外表高帥，妻子則清秀亮麗，2人共同經營的新創公司屢屢登上媒體版面，近年公司為了拓展營業，找來張姓女設計師協助產品行銷，但是陳男的司機卻偷偷向老闆娘、陳妻密報，說常常載陳男到張女住處，懷疑2人從2016年到2017年間在外同居。

▲陳妻調查發現老公月付5萬元給小三，2人還搭同班飛機去美國。（資料照）

陳妻得知後開始自行蒐證，發現陳男不但每個月匯款5萬元給張女，還曾與張女搭同班飛機去美國，陳妻氣得找陳男質問，讓陳男坦承外遇，並錄下「我真的很愛她」等話當證據，讓陳妻拿到地檢署提告。

但檢察官開庭時，張女矢口否認是陳男的小三，陳男則改口，辯稱先前被妻子百般質疑激怒而錄下坦承外遇的話，其實他匯款給張女，是為了支付公司與張女的業務費用；至於同機赴美則是因為，張女要去美國念書，而他剛好有公務要出差，所以一起訂機票。

因為向老闆娘爆料的司機到庭表示，自己是2017年才到職幫陳男開車，而陳妻無法提出其他陳男與人發生性關係的事證，檢察官最後認為陳男和張女涉犯妨害家庭罪嫌不足，處分不起訴。

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