影／訂單被取消！網約車司機打輸後「開車撞飛男乘客」...警判決網暴怒

記者劉亭／綜合報導

杭州一名李先生14日下午1時30分許於網約車平台叫了一輛車，希望司機到約定地點143公尺外的餐廳接他，但被拒絕了，兩人見面之後很快打了起來，司機之後更開車衝撞李先生。

綜合陸媒報導，小李14日叫了一輛車，司機到達約定地點後找不到人，小李希望司機轉個彎到餐廳來一間餐廳接人。但司機找不到這家餐廳，要小李取消訂單，小李拒絕了，兩人在聊天室起了爭執，司機還罵人，最終訂單還是取消了。

小李表示，幾分鐘之後一名男子出現，兩人隨即扭打在一起，僵持1分多鐘後司機被小李打倒在地上，兩人也停手了。司機回到車上打電話報警，接下來就開車故意衝向小李，把小李撞飛後落地。

▲網約車司機開車衝撞男子。（圖／翻攝自微博）

小李的哥哥出示行政處罰決定書顯示，小李在事件中手臂被抓傷、多處軟組織疾患，網約車司機脖子、頭部多處挫傷。他也表示，「我覺得這覺對是故意，而且是不計後果地傷及他人」。

網約車平台稱，已永久停止司機服務，司機被警方行拘7日、罰款200元人民幣 （約900元新台幣）。小李被平台嚴正警告，被警方罰款500元人民幣（約2250元新台幣）。多名網友質疑，司機行為涉嫌刑事犯罪。律師表示：傷情不重不構成刑事犯罪。

許多大陸網友都傻眼留言，「這都明明是故意殺人了還不是刑事犯罪?非得撞死才算」、「中國的法律就是這麼神奇！！故意撞人說沒事，打了一巴掌判你1年多。。法治社會」、「用刀捅你，沒桶著，僅擦傷，不算謀殺對吧」、「為什麼打老師幾巴掌判一年多，這個..」。

