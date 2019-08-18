　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

到大稻埕穿越！「福來許」結合私廚與酒吧重現百年復古

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲福氣是許來的！福來許創辦人阮婷憶結合私廚、酒吧，重現百年復古的私人招待所風光。（圖／女子學提供）

來到大稻埕商圈，這裡除了傳統印象中的香菇、中藥、零嘴等乾貨外，其實在霞海城隍廟的正對面還隱藏著一間充滿文化，並結合咖啡館、私廚與酒吧的「福來許」。

推開古色古香的大門，映入眼簾的是半開放式的調理廚房，順著一旁樓梯而上，越過二樓的珈琲館座位，接著將會看見宛若穿梭時空廊道，回到 1920 年代荏苒時光的 Speakeasy 的秘密基地──「酒捌私廚」和「茶柒私廚」。

▲福氣是許來的！福來許創辦人阮婷憶結合私廚、酒吧，重現百年復古的私人招待所風光。（圖／女子學提供）

▲透過福來許私廚的擺設風格和氣氛營造，Claire 希望能重現昔日富有人家的生活場域。

身著一襲華麗旗袍的福來許珈琲館創辦人阮婷憶〈Claire〉分享，私廚裡的場景全都是復刻從前富商巨賈的私人招待所，從擺置的木櫃、雕花窗櫺到牆壁上的燈飾，還有與在地文創結合的餐巾、杯墊，全都有著講究的細緻奢華。

而這裡所提供的餐點，更是選用台灣新鮮的好食材，採客製化無菜單料理，一如品牌名稱「福來許 Fleisch」〈德文：新鮮的肉〉，呈現給座上賓最尊榮的用餐體驗。

談起私廚，Claire 如數家珍地介紹，熟練的模樣不僅因為她是品牌的創辦人，更是她曾親力親為擔任過私廚管家的最佳佐證。看著眼前駕輕就熟的她，實在讓人很難聯想，曾經她是個不會下廚也不知菜價行情的醫學博士！

離夢想只差一步，該堅持還是妥協？

▲福氣是許來的！福來許創辦人阮婷憶結合私廚、酒吧，重現百年復古的私人招待所風光。（圖／女子學提供）

▲談起過去的選擇，Claire 領悟到有些時候命運安排的「轉彎」，是為了讓我們進化得更好

醫學院畢業那年，Claire 本來想要出國進修，繼續深入研究癌症的標靶藥物，不過人生總是充滿變數，父親的一場大病，使得她的人生急轉了個彎。到底是該按照計畫遠赴美國，還是該選擇留下來？成了她那陣子反覆思量的重要抉擇。她問自己，「如果家人出了什麼事，那這個代價自己有辦法承受嗎？」顯然地，答案是否定的。

再加上母親的一席話進而使她慢慢轉念，決定回家擔起父親的事業，協助接管電子代工廠，透過「經營好公司」，以另一種方式助人。經營一陣子後，她旋即感到今非昔比，或許傳統代工是一條活路，但倘若不建立自有品牌、了解市場消費脈絡，很快就會失去競爭力。思及此， Claire 決定和朋友於七年前合夥在大稻埕創業實體店鋪──「福來許」。

▲福氣是許來的！福來許創辦人阮婷憶結合私廚、酒吧，重現百年復古的私人招待所風光。（圖／女子學提供）

▲現在的福來許店面，是那時 Claire 與夥伴找店面四處無門後，跟城隍爺擲筊許來的福氣 。

如同當時接手傳產代工廠，餐飲對 Claire 來說，又是另一個完全陌生的領域。過去從不進廚房的她，挽起袖子作羹湯，每天清晨四點，就到市場認識食材、筆記菜價。當問到這段過程的艱難，Claire 語帶玄機地說：「有一些『專業』是靠學習得來的，端看願不願意付出努力。」

追本溯源，重新思考台灣的文化樣貌

不過 Claire 也坦言，在經營品牌的初期真的不算容易，除了一開始就面臨到沒有人願意租房子給他們的窘境外，在創業的第一年，什麼頭緒都摸不著的階段，還曾經歷金流不足、合夥團隊裂解、營業額慘澹等等，幾乎每一個環節都同時出錯，使得品牌陷入巨大危機。

▲福氣是許來的！福來許創辦人阮婷憶結合私廚、酒吧，重現百年復古的私人招待所風光。（圖／女子學提供）

▲運用在地的好食材，加上文創的好設計、把關的好品質，Claire 希望呈現最優質的用餐體驗

這讓學生時期因撰寫論文而擅長考究文獻和分析資料的 Claire，決定重新思考整個品牌的定位，翻閱重重古笈，只盼能找出專屬於福來許的路。

她發現以前的政商名流喜歡聚會在私人招待所，乘著夜色，一邊啜飲小酒、抽著雪茄，品味私家廚師所準備的精緻餐點。

以此為原型，Claire 逐漸找出「文化」的脈絡，穿上旗袍作為企業識別，找回一百多年前，生活在大稻埕的女人該有的模樣，並將餐點特色定調為獨特的中西合璧，加入傳統元素，比如將豬腳麵線轉化為另一種形式的豬臉頰義大利麵，也嘗試以大稻埕的地方材料中藥材入菜、開創同樣為藥酒特色的琴酒吧，成功在市場上打響名號。

串連街區推廣，從全方面讓大家看見福來許的本事

▲福氣是許來的！福來許創辦人阮婷憶結合私廚、酒吧，重現百年復古的私人招待所風光。（圖／女子學提供）

▲（圖／福來許官網）

Claire 分享「了解自己能做什麼，並強化這項優勢」是很重要的，當珈琲館日漸走上軌道後，她開始從根本出發，回頭思考如何將目前的經營現況連結家中的電子廠、夫家的刺繡廠，借力使力、趁勝追擊。

經過幾番商討，最後決定從好著手的家居用品開始，推出一系列由雷切工藝與布織品結合的杯墊、掛飾、行李吊牌等文創商品。

也於 2017 年串連附近商圈的店家，透過植入晶片的穿戴裝置和 APP 的線上應用，將大稻埕打造成宛如迪士尼的大型樂園；近期則計畫於七夕前夕與情趣女王 Sally Q「破天荒」合作，舉辦情欲大稻埕的狂歡派對，就是要翻轉大眾對於傳統的守舊印象。

放棄容易堅持難，度過了即能再次成就自我

▲福氣是許來的！福來許創辦人阮婷憶結合私廚、酒吧，重現百年復古的私人招待所風光。（圖／女子學提供）

▲對 Claire 而言，人各有命，可以選擇停留在原地，也可以努力向上超越自己。

回顧這一路走來的創業，僅管當時必須放棄醫學博士的夢想曾令 Claire 百般掙扎，但時至今日，她仍不後悔當時的選擇，反而感謝那時的研究訓練，造就她的理性分析和清楚的邏輯能力。過程中，雖然也好幾度想要放棄，但就像當年面臨抉擇時一樣，Claire 總問自己未來是否會感到後悔？

為了不讓夥伴失望，也不讓自己遺憾，咬著牙，Claire 選擇勇敢地突破和成長，堅持撐過了無數個難捱的時刻。她分享，「雖然要去忍受自己不擅長、不會做的事情很痛苦，但卻也因為挑戰極限，才能突破和成就後來的我們」。

福來許

－　Facebook

－　重現私廚風華的佳餚

－　七夕情慾大稻埕

攝影：艾葳精品婚紗

延伸閱讀：

穿著旗袍舞爵士，大稻埕風華絕世

如何讓大眾看到品牌？透過策展、活動等行銷，她們開創產業的另一片天空

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

ET快訊
即／不倫謝忻神隱2個月　阿翔明天復出演藝圈
汐止驚見「馬路PK戰」！駕駛連環踢vs.騎士重拳擊　雙掛彩影
丟5樣東西「擺脫月光族」！他再曝「1妙招」存款激增　網嗨：也

關鍵字：女子學,大稻埕,福來許,商圈,創業,心路歷程

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

吃貨看過來！加拿大牛排炙烤變成握壽司　高雄「加拿大美食節」登場

到大稻埕穿越！「福來許」結合私廚與酒吧重現百年復古

2019 M＆O巴黎時尚家居設計展「新銳設計師獎」出爐

影／好市多「新口味飲料」1瓶77元…比手搖杯便宜！網友扛4瓶大驚：最好喝一款

漫威《上氣》男主角劉思慕被網友嫌棄不夠帥　發5字向Siri求助

「懶人5招」養出高顏值　每天睡前30分鐘IG女神換妳當

準備掃貨！網購搜出爆款眼霜　揭剁手族默默搶的隱藏好物

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD

容祖兒見到偶像腿軟：為何你這麼帥！　劉德華幽默「天生的」

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

任時完《他人即地獄》住進可怕考試院　李棟旭微微一笑..超級詭異！

吃貨看過來！加拿大牛排炙烤變成握壽司　高雄「加拿大美食節」登場

到大稻埕穿越！「福來許」結合私廚與酒吧重現百年復古

2019 M＆O巴黎時尚家居設計展「新銳設計師獎」出爐

影／好市多「新口味飲料」1瓶77元…比手搖杯便宜！網友扛4瓶大驚：最好喝一款

漫威《上氣》男主角劉思慕被網友嫌棄不夠帥　發5字向Siri求助

「懶人5招」養出高顏值　每天睡前30分鐘IG女神換妳當

準備掃貨！網購搜出爆款眼霜　揭剁手族默默搶的隱藏好物

吃貨看過來！加拿大牛排炙烤變成握壽司　高雄「加拿大美食節」登場

愛吃冰！月經來「痛爆炸血塊」…網友吵翻了　中、西醫驚曝答案

快訊／不倫謝忻神隱2個月　阿翔明天復出演藝圈

笑看郭柯王！韓國瑜：不知是他們3個折磨我、還是互相折磨？

安妮簽書穿這樣！透明禮服露蜜臀...轉正面「胸前中空」東西半球全看光

城市盃拳擊賽／東奧潛力股　日本世錦賽國手觀摩

超毛！丁噹還原摔落舞台真相　「突然被一股力量往後拉」

中職／富邦牛棚利空　倪福德、歐書誠恐難回歸

對手下周將抹毒！韓國瑜提「7字箴言」送民進黨　自嘲：我升級變吸毒的

李昇基根本孩子王！4歲女童目睹他照顧別的女生瞪眼：那我呢？

消費熱門新聞

好市多新飲1瓶77！網瘋扛：最..

日銷破萬杯！極品楊枝甘露網友狂..

星巴克連續14天買一送一又來了..

漫威《上氣》男主角被嫌向Sir..

員工私藏名單！好市多「夢幻麵包..

每天睡前30分鐘IG女神換妳當

台中購物節最後一週入厝千萬豪宅

麻婆豆腐變超商飯糰了！大口咬下..

網購搜出爆款眼霜　剁手族默默搶..

樂高「巨型忍者村」進駐台茂

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來..

北車周邊女性限定青旅　房客讚：..

美粒果Qoo把童年帶回來了

吃起來！季節限定愛文芒果甜甜圈..

更多熱門

相關新聞

盤點桃園中壢5 間不限時咖啡廳

出社會幾年後，深刻地體認到休假日有多麼重要，不只是約會、補眠睡到飽的好日子，更是與姐妹們相約談心不可少的時光，上班的苦悶、另一半的不解風情還有生活上的大小瑣事，真的沒有三、五小時說不完！

看《我們不能是朋友》檢視愛情觀

新北6大新創　青農開啟新創生

閱讀充實自己　周思齊棒球心路歷程講座爆棚

見證土城23年繁華　「全家書坊」不敵漲租1萬掰了

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

22歲媽約12歲弟滾床！正太控將治療

快訊／具惠善宣布要離婚安宰賢！

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

大雨彈擴北台！11號颱風下周恐生成

具惠善：安宰賢只有短暫愛過我

具惠善、安宰賢談離婚私訊對話曝光

「和女友總是AA制」　台北男貼1010元帳單藏玄機

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫

《不能是朋友》結局預告讓劇迷崩潰了

台北車站1旅客落軌遭撞！南下列車延誤

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！

小鬼：《玩很大》收視下滑我的責任

更多

最夯影音

更多

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面