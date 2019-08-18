到大稻埕穿越！「福來許」結合私廚與酒吧重現百年復古

來到大稻埕商圈，這裡除了傳統印象中的香菇、中藥、零嘴等乾貨外，其實在霞海城隍廟的正對面還隱藏著一間充滿文化，並結合咖啡館、私廚與酒吧的「福來許」。

推開古色古香的大門，映入眼簾的是半開放式的調理廚房，順著一旁樓梯而上，越過二樓的珈琲館座位，接著將會看見宛若穿梭時空廊道，回到 1920 年代荏苒時光的 Speakeasy 的秘密基地──「酒捌私廚」和「茶柒私廚」。

▲透過福來許私廚的擺設風格和氣氛營造，Claire 希望能重現昔日富有人家的生活場域。

身著一襲華麗旗袍的福來許珈琲館創辦人阮婷憶〈Claire〉分享，私廚裡的場景全都是復刻從前富商巨賈的私人招待所，從擺置的木櫃、雕花窗櫺到牆壁上的燈飾，還有與在地文創結合的餐巾、杯墊，全都有著講究的細緻奢華。

而這裡所提供的餐點，更是選用台灣新鮮的好食材，採客製化無菜單料理，一如品牌名稱「福來許 Fleisch」〈德文：新鮮的肉〉，呈現給座上賓最尊榮的用餐體驗。

談起私廚，Claire 如數家珍地介紹，熟練的模樣不僅因為她是品牌的創辦人，更是她曾親力親為擔任過私廚管家的最佳佐證。看著眼前駕輕就熟的她，實在讓人很難聯想，曾經她是個不會下廚也不知菜價行情的醫學博士！

離夢想只差一步，該堅持還是妥協？

▲談起過去的選擇，Claire 領悟到有些時候命運安排的「轉彎」，是為了讓我們進化得更好

醫學院畢業那年，Claire 本來想要出國進修，繼續深入研究癌症的標靶藥物，不過人生總是充滿變數，父親的一場大病，使得她的人生急轉了個彎。到底是該按照計畫遠赴美國，還是該選擇留下來？成了她那陣子反覆思量的重要抉擇。她問自己，「如果家人出了什麼事，那這個代價自己有辦法承受嗎？」顯然地，答案是否定的。

再加上母親的一席話進而使她慢慢轉念，決定回家擔起父親的事業，協助接管電子代工廠，透過「經營好公司」，以另一種方式助人。經營一陣子後，她旋即感到今非昔比，或許傳統代工是一條活路，但倘若不建立自有品牌、了解市場消費脈絡，很快就會失去競爭力。思及此， Claire 決定和朋友於七年前合夥在大稻埕創業實體店鋪──「福來許」。

▲現在的福來許店面，是那時 Claire 與夥伴找店面四處無門後，跟城隍爺擲筊許來的福氣 。

如同當時接手傳產代工廠，餐飲對 Claire 來說，又是另一個完全陌生的領域。過去從不進廚房的她，挽起袖子作羹湯，每天清晨四點，就到市場認識食材、筆記菜價。當問到這段過程的艱難，Claire 語帶玄機地說：「有一些『專業』是靠學習得來的，端看願不願意付出努力。」

追本溯源，重新思考台灣的文化樣貌

不過 Claire 也坦言，在經營品牌的初期真的不算容易，除了一開始就面臨到沒有人願意租房子給他們的窘境外，在創業的第一年，什麼頭緒都摸不著的階段，還曾經歷金流不足、合夥團隊裂解、營業額慘澹等等，幾乎每一個環節都同時出錯，使得品牌陷入巨大危機。

▲運用在地的好食材，加上文創的好設計、把關的好品質，Claire 希望呈現最優質的用餐體驗

這讓學生時期因撰寫論文而擅長考究文獻和分析資料的 Claire，決定重新思考整個品牌的定位，翻閱重重古笈，只盼能找出專屬於福來許的路。

她發現以前的政商名流喜歡聚會在私人招待所，乘著夜色，一邊啜飲小酒、抽著雪茄，品味私家廚師所準備的精緻餐點。

以此為原型，Claire 逐漸找出「文化」的脈絡，穿上旗袍作為企業識別，找回一百多年前，生活在大稻埕的女人該有的模樣，並將餐點特色定調為獨特的中西合璧，加入傳統元素，比如將豬腳麵線轉化為另一種形式的豬臉頰義大利麵，也嘗試以大稻埕的地方材料中藥材入菜、開創同樣為藥酒特色的琴酒吧，成功在市場上打響名號。

串連街區推廣，從全方面讓大家看見福來許的本事

▲（圖／福來許官網）

Claire 分享「了解自己能做什麼，並強化這項優勢」是很重要的，當珈琲館日漸走上軌道後，她開始從根本出發，回頭思考如何將目前的經營現況連結家中的電子廠、夫家的刺繡廠，借力使力、趁勝追擊。

經過幾番商討，最後決定從好著手的家居用品開始，推出一系列由雷切工藝與布織品結合的杯墊、掛飾、行李吊牌等文創商品。

也於 2017 年串連附近商圈的店家，透過植入晶片的穿戴裝置和 APP 的線上應用，將大稻埕打造成宛如迪士尼的大型樂園；近期則計畫於七夕前夕與情趣女王 Sally Q「破天荒」合作，舉辦情欲大稻埕的狂歡派對，就是要翻轉大眾對於傳統的守舊印象。

放棄容易堅持難，度過了即能再次成就自我

▲對 Claire 而言，人各有命，可以選擇停留在原地，也可以努力向上超越自己。

回顧這一路走來的創業，僅管當時必須放棄醫學博士的夢想曾令 Claire 百般掙扎，但時至今日，她仍不後悔當時的選擇，反而感謝那時的研究訓練，造就她的理性分析和清楚的邏輯能力。過程中，雖然也好幾度想要放棄，但就像當年面臨抉擇時一樣，Claire 總問自己未來是否會感到後悔？

為了不讓夥伴失望，也不讓自己遺憾，咬著牙，Claire 選擇勇敢地突破和成長，堅持撐過了無數個難捱的時刻。她分享，「雖然要去忍受自己不擅長、不會做的事情很痛苦，但卻也因為挑戰極限，才能突破和成就後來的我們」。

福來許

－ Facebook

－ 重現私廚風華的佳餚

－ 七夕情慾大稻埕

攝影：艾葳精品婚紗

延伸閱讀：

穿著旗袍舞爵士，大稻埕風華絕世

如何讓大眾看到品牌？透過策展、活動等行銷，她們開創產業的另一片天空

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/