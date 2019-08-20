天下第一署人事調整　專辦大鱷「學姊陳玉萍」接任發言人

▲北檢新任襄閱主任檢察官陳玉萍(右起)，與主任檢察官王鑫建。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

有天下第一署之稱的台北地檢署，因多位主任檢察官即將調陞二審，今年的事務分配格外引人注意，其中曾辦倒前立委羅福助、遠雄集團趙藤雄的美女檢察官陳玉萍，將接任襄閱主任檢察官，成為繼調升的陳佳秀之後，連續第2位北檢女性發言人，而和陳玉萍共同偵辦私菸案的王鑫健，也將接任黑金專組愛組主任檢察官。

▲陳玉萍曾偵辦遠雄趙藤雄與羅福助等重量級人物所涉弊案。（圖為資料照／翻攝網路合成照）

陳玉萍靠著半工半讀考上文化大學法律系、研究所，司法官41期結業後，曾任板橋地檢署檢察官、調法務部辦事負責《刑法》與死刑政策鑽研，調任北檢後接連偵辦大案，外型甜美秀氣，但辦起案子毫不手軟，包括2008年偵辦新北市大香山濫墾案，多次親身勘查盜採砂石情形，將幕後藏鏡人羅福助起訴；也曾偵辦桃園八德合宜住宅弊案，將趙藤雄聲押獲准並起訴。

除了辦案經驗豐富，陳玉萍日前才參加《木曜4超玩》「一日體驗」錄影，在節目中擔任招牌角色「學姊」，負責帶領主持人了解檢察官的日常工作內容，該集節目上架4天就累計破百萬人次點閱，創下司法史上法律宣導節目的最高收看紀錄，擔任襄閱主任檢察官後，被譽為是最「賞心悅目」的發言人。

▲北檢新任忠組主任檢察官林宗志與吉組主任檢察官張書華 。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

檢察機關將在8月底年度大調動，北檢3名主任檢察官陳佳秀、陳淑雲、蕭方舟都將轉戰二審高檢署，遺缺接任人選近月來一直是司法圈討論焦點。北檢的天下第一組、忠組主任檢察官，將由原39期的原愛組主任林宗志接任，林宗志曾辦過元大馬志玲結構債案。另外2個黑金專組則由正在偵辦私菸案華航部分的王鑫健接任愛組，擅長偵辦企業、經濟犯罪的張書華接任吉組主任檢察官。

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