「超音波照」報喜被妻抓包！上司狠心拋棄斷情…小三悲奔機場：孩子怎辦

男子與女下屬日久生情，搞大肚子後因姦情曝光，竟狠甩對方。圖為示意圖。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者李忠憲／台中報導

已婚郭姓男子與公司下屬小芬（化名）日久生情、發生關係，但小芬懷孕後，郭卻未信守承諾與元配離婚，更狠心拋棄她。小芬得知郭男與元配要出國旅遊，憤而殺到機場質問郭男「肚裡的孩子怎麼辦？」郭男在拉扯中拉壞小芬的背包，2人雙雙鬧上法庭。台中地院審結，小芬遭依妨害家庭罪判7月，得易科罰金；郭男則依強制罪判3月，妨害家庭部分元配已撤告，全案可上訴。

判決書指出，郭姓男子擔任製造業某公司主管，8年前與妻子結婚，小芬則是他公司下屬。郭男與元配感情生變後，與小芬日久生情。郭男表達想與元配離婚，雙方因此在2017年2月、4月、7月共發生5次性關係，小芬因此懷孕，還興高采烈地將超音波圖用LINE傳給郭男分享喜悅。

豈知，元配發現郭男與小芬間的親密對話及超音波圖，對話中，小芬說「那這樣...你還會跟家裡那個？」郭男回「只給妳」；小芬稱「那如果哪天她跟你要怎麼辦？」郭則回「累累不想」，小芬再說「我這樣會不會很自私啊」、「知道我不想你跟除了我之外的人做」等，郭男與小芬感情因此生變​。

同年10月間，小芬得知郭男與元配要參加公司員工國外旅遊，在友人陪同下，大腹便便前往桃園國際機場大廳，質問他「孩子要怎麼處理」，雙方發生爭執。郭男發現小芬包包內的手機鈴聲響起，想拿她手機看到底是哪個抓耙子通報他行蹤，雙方拉扯後，小芬的背包提把與袋子遭扯裂。元配當場火冒三丈，怒告2人妨害家庭，而小芬也告郭男強制罪，並於2019年3月產下1女。

法官認為，小芬明知郭男是有配偶之人卻未自我約束，破壞郭男元配家庭和諧、穩定，導致她身心受創，犯後已坦認外遇；郭男為查看打電話來的人竟強制搶手機，犯後否認犯行。由於元配撤回郭男妨害家庭告訴，郭男依強制罪判3月，得易科罰金；小芬依妨害家庭罪判7月，得易科罰金。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

【更多新聞】

►「狗界8+9」粗暴拆車全被錄！車主看完影片笑了…反應佛到爆

►投資挖礦機遭詐百萬 30歲「台科小姐」生日後尋短 父慟：如何討回公道

►攝影人48年前拍下「小琉球女孩」 照片PO臉書社團找到她