新式身分證有國旗、婚姻狀態　若排進議程「22日政院拍板」

▲新式數位身分證樣張有國旗，待政院核定。（圖／翻攝自內政部官網）

記者蔣婕妤／台北報導

內政部推動的新式數位身分證換發，最終定版的身分證上正面確定會有國旗，也會標註「中華民國國民身分證」，同時婚姻狀態也會顯示，預計10月開始換發。政院方面表示，若確定議程，排入討論，預計明天就會拍板。

內政部推動全面換發新式數位身分證，身分證上是否有國旗引發熱議。據了解，內政部已經將新式數位身分證的樣張送入行政院，樣張確定有國旗，也會標示「中華民國國民身分證」等字樣。

新式數位身分證的設計，正面上方會有國旗、中華民國國民身分證、英文REPUBLIC OF CHINA （TAIWAN）IDENTITY CARD等圖文資訊，正面下面則是台灣全島形狀的光影變化箔膜，正面右方則是持卡人的個人大頭照，左側則是持卡人的中英文姓名，左下方是統一編號，右下方則是民國、西元的出生日期。

至於背面「個人資訊欄位」，預計只會顯示結婚狀態，結婚狀態也只會顯示有、無2種情況，不會顯示配偶名稱。基於隱私考量，配偶、父母等資訊會儲存在晶片中，不會直接顯示出來。

新數位身分證樣張通過行政院審核後，2020年10月就會開始換發。政院方面表示，若此案確定議程，排入討論，預計22日院會拍板。