扛國旗走西班牙「800公里朝聖之路」　大學生：來自台灣我驕傲

▲大學生謝孟恩背國旗走西班牙朝聖之路。（圖／翻攝自謝昌任臉書）



記者王致凱／台北報導

「我來自台灣，我驕傲。」來自嘉義大學生謝孟恩，近日前往西班牙踏上著名的的「聖雅各朝聖之路」，一路上背著青天白日滿地紅國旗，走過800公里路程。其父親、崇仁醫護專科學校生命教育中心主任謝昌任也在臉書上分享兒子的心得紀錄，感動眾多網友。

謝孟恩背著國旗，與其學長姐等3人踏上聖雅各朝聖之路，徒步從法國經庇里牛斯山，一直走到西班牙北部。謝孟恩於途中紀錄寫道，「在國外扛著國旗是一種感動，我不為誰扛，只為自己」、「我來自台灣，我驕傲」。他說，「不管今天台灣在世界上的地位如何，在這條路上，人人都是兄弟姊妹。」

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謝孟恩寫下心情並祈禱，「我們來了，我們苦過，我們走過。願我們在未來幾天，能夠平安健康也願我們，昂首闊步、逆風飛翔；願光榮歸於父、及子、及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。」

聖雅各之路（Way of Saint James）或稱聖地牙哥朝聖之路（El Camino de Santiago，西文），主要指從法國經由庇里牛斯山通往西班牙北部之古道，為聯合國教科文組織登陸的世界遺產。

謝孟恩現就讀靜宜大學中文系一年級，謝昌任鼓勵兒子說，「生活不是堆砌出來的，而是過山過水走出來的、更是跋山涉水走過來的」，支持他的徒步朝聖之旅。他說，兒子帶國旗朝聖，顯示年輕人的熱情，熱愛生養他的土地、國家。