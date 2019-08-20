新數位身分證「確定有國旗」！砸40億元新增8大功能　明年10月換發

▲新數位身分證「確定有國旗」，樣張通過行政院審核後，2020年10月就會開始換發。（圖／翻攝自內政部官網）

記者趙蔡州／綜合報導

內政部推動全面換發新式數位身分證，身分證上面是否會有國旗引發熱議。現在有知情人士表示，內政部目前已經將新式數位身分證的樣張送入行政院核定，樣張確定有國旗且也會標示「中華民國國民身分證」等字，行政院通過後2020年10月就會開始換發。

根據《中央社》報導，新式數位身分證樣件大致上與2018年獲得內政部「身分證明文件再設計徵選活動」設計獎、設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」相似，而且日前引發網路熱烈討論的國旗，也將會出現在卡片正面的左上角，不同的是正反面的圖紋會使用玉山山脈的等高線圖，部份資料的顯示區域也會移動位置。

▲新式身分證確定上方會出現國旗。（圖／記者邱顯燁攝）

新式數位身分證的設計，正面上方會有國旗、中華民國國民身分證、英文REPUBLIC OF CHINA （TAIWAN）IDENTITY CARD等圖文資訊，正面下面則是台灣全島形狀的光影變化箔膜，正面右方則是持卡人的個人大頭照，左側則是持卡人的中英文姓名，左下方是統一編號，右下方則是民國、西元的出生日期。

新式數位身分證背面「個人資訊欄位」僅會顯示結婚狀態、製證日期及應換領日期等，而且結婚狀態也只會顯示有、無2種情況，對比現行身分證的外顯個資如性別、父母姓名、配偶、役別、出生地及住址等，新式身分證將全面隱藏在晶片內以保護個資。

▲新版身分證會將許多個人資料內藏。（圖／記者徐斌慎攝）

據了解，數位身分證的樣張通過後，預計2020年1至9月先建置製發系統及應用軟體開發，2020年10月就會開始換發且2年內換發完畢，預估經費需要新台幣40億元、每張成本不到200元，卡片功能將具備虛、實世界身分識別、一卡多用、數位簽章、保護隱私、資訊自主、提升防偽及帶動創新應用發展等8功能。

內政部長徐國勇5月16日赴立法院內政委員會，針對「數位身分證之規劃、功能與經費」進行報告及備詢時，國民黨立委曾銘宗提問他，新版身分證是否有可能比照澳洲、愛沙尼亞等國經驗，將身分證整合進手機內。他回應，身分證跟手機整合，確實會是考慮選項之一，相關意見也將會納入考量。