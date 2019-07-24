路透：臉書擬付50億美元與FTC和解　祖克柏每3個月要交隱私報告

▲臉書的隱私問題長期受到外界關注。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

《路透社》援引知情人士說法指出，臉書（Facebook）預計24日與美國聯邦貿易委員會（FTC）全面達成和解，除了支付50億美元，也同意成立一個隱私委員會，藉此保護使用者的個資，此外，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也要定期遵守相關事項。

根據兩名知情人士消息，有關用戶隱私問題，FTC準備24日宣布與臉書達成協議，內容包括臉書支付50億美元並建立隱私委員會；另外，這家科技龍頭公司也要同意執行一種新的認證方式，確保使用者的隱私得到妥善保護，祖克柏必須每3個月提出證明。

《華盛頓郵報》23日報導，FTC將指控臉書誤導使用者交出自己的電話號碼。另外，臉書未能在隱私政策方面向投資者說明風險，美國證券交易委員會（SEC）則預計宣布與臉書達成約1億美元的和解協議。《華爾街日報》稍早報導了SEC的協議內容。

兩名知情人士表示，作為協議的一部分，FTC不會要求臉書認罪，和解協議則需要經由聯邦法官批准，內容還包括其他涉及洩漏隱私的重大指控。這將成為FTC所收下的最大一筆民事罰款。

FTC與臉書都拒絕回應此事。早在去年3月，FTC便證實對臉書展開調查，該企業涉嫌把8700萬名用戶資料分享給「劍橋分析公司」（Cambridge Analytica）；調查重點為這些數據共享的行為，是否違反臉書與其他監控機關2011年達成的協議，接著再擴大到其他隱私方面的指控。

儘管臉書看似解決重大難題，該企業仍面臨重重關卡。美國司法部23日表示，針對大型數位科技公司，準備實施大規模的反壟斷調查。此外，總統川普（Donald Trump）也多次攻擊社群媒體，並對臉書預計發行的加密貨幣Libra抱持懷疑態度。