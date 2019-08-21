林濁水：換柱2.0不一定　但韓國瑜無緣總統已成定局

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜雖在國民黨總統初選中勝出，但近來陷入負面新聞與整合困境的泥淖中，支持度一路下滑，黨內「換瑜」聲浪不斷，是否會發生「換柱2.0」引發熱議。對此，前民進黨立委林濁水分析，換柱2.0不一定，但韓國瑜無緣總統已成定局。

林濁水20日投書「Yahoo論壇」表示，韓國瑜在高雄市長選舉時，曾被認為和台北市長柯文哲同樣是非典型的政治人物，能得到年輕人的支持，和老派的軍系立委洪秀柱活在兩個不同的世界。

林濁水指出，在韓流日漸退潮後，社會發現洪秀柱、韓國瑜兩人相似之處太多了，兩人都是軍系立委，都由中永和起家，立場都極右派，意識形態都老掉大牙，都活在隨時會亡黨亡國的憂鬱悲憤中、都參加了新國民黨連線，都嗆辣凶猛、都搞不清楚自己的能力、都用盡手段爭權。

▲洪秀柱。（資料照／記者林敬旻攝）

林濁水認為，這兩位意識形態活在過去的軍系立委，不甘時代變遷，痛心時不我予，用盡手段強出頭，也都搶到國民黨的總統選舉提名，「但是一個早就不得不演出出換柱1.0戯碼，另一個也一步步向換柱2.0邁進，最後候選人位置被換掉雖然還不知道，但是如果換不成，其無緣於總統位置的，結局也已經不必懷疑了」。

林濁水還說，國民黨客觀機會無論2016或2020都不是那麼壞，在韓國瑜竄起前，之前也是總統初選參選人的朱立倫，原本其支持度也一直領先總統蔡英文，「不料國民黨不只硬是對意識型態老掉大牙的軍系立委情有獨鍾，接連讓他們搶走提名，終於一再陷入困境。國民黨命該如此嗎？歷史的奧妙真是令人感嘆！」