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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我當年是Student…」　韓國瑜北上演講2分鐘狂撂「晶晶體」

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記者黃巈禾／台北報導

台北市美國商會21日邀請國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜進行專題演講，演講題目是「從高雄市政到台灣未來-由能源、科技與開放看台灣經濟發展」。原本預計10分鐘演講，韓國瑜就只開放2分鐘，隨即請媒體離席。

韓國瑜僅表示，38年前白天在大學唸書，晚上上班就在American Club（美僑俱樂部）當Security Guard（保安），白天是student（學生），晚上是American Club Security Guard（美僑俱樂部保安），「我的tuition fee，我的大學生活費都是American Chamber pay me！（美國商會幫我付）」。

韓國瑜提到，當時的心情跟現在的感覺截然不同，當時他是一個窮學生騎著摩托車，今天跟大家齊聚一堂，這是一場奇幻的演講，對比38年前是很不可思議的，感謝美國商會的邀請。

韓國瑜2分鐘的演講過程中，中英文夾雜，「我當年是student、我的tuition fee」，他還強調這是一場非政治性的演講，因此，原訂10分鐘演講，他只講了2分鐘，隨即請媒體離開。

韓國瑜受台北市美國商會邀請，21日前往台北參加專題演講。根據行程規畫，這場演講會在台北晶華酒店舉行，全程以中文方式舉行，演講將有1小時，演講前10分鐘開放媒體採訪，之後40分鐘是閉門演說與提問時間，會後將安排韓國瑜接受媒體聯訪。

韓國瑜4月10日至16日赴美招商演講，當時走訪東西兩岸的學術重鎮哈佛大學和史丹佛大學，分別以「My Way to Kaohsiung（我的高雄之路）」和「The Power of Down to Earth（接地氣的力量）」為主題發表演講，並與波士頓和洛杉磯的僑胞見面。「明年1月11日台灣見」，韓國瑜當時在與僑胞會面時，就留下參選伏筆。

韓國瑜近日也積極經營和美方的關係，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）20日也搭高鐵南下高雄，將參訪美國軍售來台的兩棲突擊車與驅逐艦，接著將拜訪高雄市政府，以及參訪高雄港，一窺貨櫃安檢。

▲▼韓國瑜赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：韓國瑜,美國商會

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