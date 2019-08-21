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民進黨布局北市立委　推學霸謝佩芬、吳怡農搶攻艱困選區

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▲▼謝佩芬、吳怡農。（圖／翻攝謝佩芬、吳怡農臉書）

▲謝佩芬、吳怡農。（合成圖／翻攝謝佩芬、吳怡農臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

2020立委選舉，民進黨立拚過半，面臨北市艱困選區，民進黨找來學霸二人組，第三選區（中山松山）由吳怡農挑戰國民黨立委蔣萬安的連任之路；第六選區（大安區）推派前吐瓦魯聯合國常駐外交官謝佩芬對戰國民黨的林奕華。

吳怡農　耶魯經濟系、陸軍特戰部隊

現年39歲的吳怡農，畢業於美國耶魯大學經濟系，曾在高盛集團管理公司擔任執行董事，負責亞洲投資業務。2013年他離開金融業，回國服役，選擇加入陸軍特戰部隊。吳怡農退伍後參與公共政策，進入國安會、行政院擔任幕僚，對經濟金融、國安國防有相當見解。

陸軍特戰部隊出身的吳怡農，長期從事國防政策研究、評論與報導，曾投書媒體主張恢復徵兵制，並指出重建義務役的重要性，「如果台灣希望被當作一個正常的國家，我們的行為就必須像一個國家，對自己的安全負責，必須推動改革、重視訓練、並重建義務役。」

對於被徵召選立委，吳怡農日前也透過臉書表示，希望善用從事國際財經的十年經驗，以及回台灣在國安領域的政策工作，在立法院投入國家安全的議題，包括軍事國防與經濟發展，國會的角色很重要，除了監督，更要催促政府變革，帶動社會前進，若有機會承擔責任，會立刻跟大家分享。

2020立委選舉，吳怡農將代表民進黨角逐北市第三選區（中山松山），挑戰國民黨的蔣萬安。

謝佩芬　雙哈佛碩士、台美雙律師、前吐瓦魯聯合國外交官

謝佩芬求學過程相當順遂，北一女、台大法律系畢業後，就考上台灣律師資格，接著到哈佛念法學院，又考到紐約州的律師資格，成為台美雙律師。

謝佩芬投身紐約聯合國總部，以台灣人身分擔任友邦吐瓦魯聯合國的外交官，之後到哈佛甘乃迪學院攻讀第二個碩士，才歸國。

2020立委選舉，謝佩芬將代表民進黨出征北市第六選區（中山中正），挑戰國民黨的林奕華。

民進黨21日中執會通過7選區立委提名

民進黨區域立委，預計21日中執會通過7選區立委提名。第一選區（北投士林）由吳思瑤繼續出戰，挑戰國民黨的汪志冰；第二選區（大同士林）由立委補選勝選的何志偉出征，挑戰國民黨的孫大千；第三選區（中山松山）由吳怡農挑戰國民黨的蔣萬安；而第四選區（內湖南港），則由台北市議員高嘉瑜對戰國民黨的李彥秀。

其次，第六選區（大安區）推派謝佩芬，挑戰國民黨的林奕華；第七選區（信義松山）由本來暫緩提名的許淑華確定出征，對決國民黨的費鴻泰；第八選區（文山中正）則由王閔生披掛上陣，對戰國民黨的賴士葆。至於第五選區（中正萬華）已確定不提名，禮讓林昶佐繼續出戰。

另外，尚有5個選區，包含苗栗縣第1選區徵召議員羅貴星、南投縣第2選區徵召水里鄉長陳癸佑、花蓮縣徵召現任立委蕭美琴，新竹縣部分第1選區預計徵召黨部主委彭瑞德、第2選區徵召民進黨發言人周江杰。

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關鍵字：民進黨,學霸,立委,2020大選,謝佩芬,陳治維,吳怡農

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