韓國瑜：國家機器動得厲害！　醫生提「6大妄想」剖析：以為自己是唯一真神

▲韓國瑜表示，國家機器動得厲害。（圖／記者李毓康攝）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜自爆，車子被裝追蹤器並表示，「國家機器動得非常的厲害」，而這番話引發不少網友熱議。對此，一名醫師也在臉書發表一段文章提出幾點「妄想症狀」，同時並表示，這樣的症狀容易發生在有酗酒、憂鬱、年齡的人身上。

韓國瑜日前自爆被國家監視器監視，之後又爆自己車子被裝「追蹤器」，引起軒然大波，而他的愛將、觀光局長潘恒旭也表示「確有其事」，還加碼自爆自己的座車也常遭到跟監。不過，此番話卻引起不少網友質疑。

此外，一名醫師也在粉絲專頁「東村誠醫師的診療室-Dr.吳承羲」發文表示，要來幫大家說明一下，精神醫學常見的一個症狀－妄想。他提了6點妄想舉例，其中2點分別為「#被害妄想：以為有國家機器要害他，照顧者在食物飲水當中下毒，有人在跟蹤監視他」、「#支配妄想：認為自己的所作所為都受到別人的控制，可能只是麥克風沒電、接觸不良，卻認為是別人在搞鬼。」

超專業的貼文一出，讓不少網友都讚翻了，紛紛留言表示，「吳醫師的文章我通常都是按讚，今天忍不住按了笑臉」、「謝醫師解說，高雄剛好有個病人症狀全部符合耶，可以強制送醫嗎？喔不對，他應該病入膏肓沒藥醫了」。

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